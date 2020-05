„Bild“ gegen Drosten : Wahrheit im Corona-Style

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Direkter hat das dreihundert Jahre später der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper formuliert: „Nicht der Besitz von Wissen, von unumstößlichen Wahrheiten macht den Wissenschaftler, sondern das rücksichtslos kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit.“

Transparenz und kritische Prüfung

Wissenschaftliche Sätze müssen sich also bewähren. Und sie bewähren sich in einer akuten Krise wie der Seuche, in der die Trauben des Wissens rar sind und das Virus unberechenbar, durch Transparenz und kritische Prüfung.

Genau das war hier geschehen. Die schnelle, schriftliche Vorabveröffentlichung der Berliner Virologen zur Viruslast von infizierten Kindern, die von den politischen Entscheidern in Situationen wie diesen erwartet wird, wurde aus anderer Perspektive – von Statistikern – geprüft. Zur medizinischen Frage der Infektiosität konnten sie nichts beitragen.

Aber mit ihren ausgefeilteren statistischen Methoden haben sie die Berliner Virologen noch vor der eigentlichen Begutachtung und Veröffentlichung in einem Fachjournal auf wertvolle Korrekturen in der statistischen Auswertung der Daten hingewiesen. Ein legitimer und nützlicher Vorgang, ein modernes Vorgehen.

Was hat es mit „Preprints“ auf sich?

Eine Vorabveröffentlichung, „Preprint“ genannt, kann korrigiert oder erweitert, sie muss jedenfalls nicht zurückgezogen werden. Dafür hat man im digitalen Zeitalter die Preprint-Plattformen geschaffen: damit der unbändige und in der Krise lebensrettende „Wahrheitstrieb“ (Popper) schnell zum Tragen kommt.

Tausende Preprints sind in den ersten Monaten zur Covid-19-Pandemie bereits erschienen. Einige sind inzwischen regulär veröffentlicht, viele haben wie die Charité-Studie ein Puzzle-Teil zur Beherrschung der Seuche beigetragen und werden weiterentwickelt. Einige Studien haben Drostens medizinische Einschätzung bestätigt, ein endgültiges Bild jedoch hat sich noch nicht ergeben – nicht nur in der Frage der Infektiosität von Kindern.

Unsicherheiten müssen also bleiben, Lücken ebenso, ob gelockert wird oder nicht. Jedenfalls ist die politische Zerrissenheit zum Lockdown alles andere als das Verdienst der Wissenschaft. Dass der offene Prozess der Forschungskritik nun trotzdem skandalisiert wird, ist nur möglich, weil bei den dafür verantwortlichen Populisten zu dem bedauerlichen Unverständnis unserer Wissenschaftskultur noch eine beispiellose Niveaulosigkeit hinzukommt: Sie treiben den Keil immer tiefer, bis die Vernunft als das eigentlich Verbindende zwischen Wissenschaft und dem Rest der Gesellschaft verlorenzugehen droht.

Das apodiktische Urteil „falsche“ Corona-Studie ergo falsche Corona-Politik ist auch schon deshalb unsäglich, weil brauchbare Erkenntnisse so gut wie nie das Ergebnis einer einzelnen Arbeit, geschweige denn eines einzelnen Virologen sind. Einen weltbekannten Forscher im Land dennoch zur Zielscheibe zu machen ist darüber hinaus auch menschlich unerträglich. Den Psychoterror im Netz wünscht man keinem.

Dabei ist die fanatische Inbrunst, mit der die Populisten ihrerseits die Wahrheit über Sinn und Unsinn des Lockdowns in Anspruch nehmen, alles andere als konstruktiv. Es schadet allen. In der Pandemie hat sich – zugegeben auf brutale Weise – die Chance ergeben, das Verständnis für die Wissenschaft, bei Schülern wie Erwachsenen, zu stärken und daraus für später zu lernen. Diffamierungskampagnen allerdings werden uns wohl in der Nach-Corona-Welt kein Stück weiterbringen.