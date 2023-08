Aktualisiert am

Ungekannter Reichtum an Strukturen: Das James-Webb-Teleskop zeigt den Ringnebel im Sternbild der Leier im neuen Licht.

Der Ringnebel in der Leier, wie ihn kein Amateurastronom je sah. Bild: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow,

Der Ringnebel ist eines der Himmelsobjekte, an denen sich auch Freizeitastronomen erfreuen können, die nur über relativ kleinkalibrige Instrumente verfügen. Das auch als Messier 57, kurz M57, oder NGC 6720 bekannte Objekt im Sternbild Leier ist in unseren Breiten gut aufzufinden und mit etwa 2500 Lichtjahren unserem Sonnensystem vergleichsweise nahe.

Die betörenden Farben indes – beziehungsweise das Gepräge des „Großen Auges“ Saurons, des finsteren Fürsten aus dem „Herrn der Ringe“ – zeigen sich indes erst in lichtstärkeren Teleskopen und nach längeren Belichtungszeiten. Besonders berühmt wurden natürlich auch hier die Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble.

Ungekannter Reichtum an Strukturen

Nun hat dessen offizieller Nachfolger, das James-Webb-Teleskop, seinen enormen Segmentspiegel auf die kosmische Berühmtheit gerichtet und einen zuvor ungekannten Reichtum an Strukturen offenbart. Dies liegt nicht nur an der potenteren Optik des erst im vergangenen Sommer in Dienst gestellten neuen Weltraumteleskops, sondern auch daran, dass es, anders als Hubble, den Nebel im infraroten Licht beobachtet.

Was man hier sieht, war einst die Hülle eines Sternes, den dieser abgestoßen hat, nachdem ihm der nukleare Brennstoff ausgegangen ist und sich sein Kern daraufhin zu einem kompakten Objekt zusammengezogen hat. Dessen Licht regt nun die einstige Sternhülle zum Leuchten an. In dem nachfolgenden Bild kann man die Aufnahmen Hubbles (linke Hälfte) mit der des James-Webb-Teleskops (rechte Hälfte) durch Betätigung des Schiebers in der Mitte direkt vergleichen:

Im Bild des James-Webb-Teleskops erkennt man nun allerlei Details: Im Nebel befinden sich etwa 20.000 dichte Globulen, kugelige Materieansammlungen, reich an molekularem Wasserstoff. Im inneren Bereich hingegen gibt es sehr heißes Gas. Die Haupthülle enthält einen dünnen Ring verstärkter Emission. Er besteht aus kohlenstoffreichen Molekülen, sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Ungefähr zehn konzentrische Bögen erstrecken sich knapp hinter der Außenkante des Hauptrings.

Es wird angenommen, dass diese Bögen durch die Wechselwirkung des Zentralsterns mit einem massearmen Begleiter entstehen, der ihn in einer Entfernung umkreist, die etwa mit der zwischen der Erde und dem Zwergplaneten Pluto vergleichbar ist. Auf diese Weise ermöglichen Emissionsgebiete wie der Ringnebel gewissermaßen eine astronomische Archäologie, in der die Astronomen wie in einer Abfolge von Schichten lesen können, um mehr über den Stern zu erfahren, aus dem das Gebilde entstanden ist.

Der Nebel hat die Form eines verzerrten Donuts. Obwohl die Mitte des Donuts leer aussieht, ist sie tatsächlich voller Material geringerer Dichte, das sich sowohl auf den Betrachter - also unser Sonnensystem - zu- als auch wegbewegt und eine Form ähnlich der eines Rugbyballs erzeugt, der in die zentrale Öffnung des Donuts gesteckt wird. Der farbenfrohe Hauptring besteht, wie erwähnt, aus Gas, das von dem sterbenden Stern im Zentrum des Nebels ausgestoßen wird. Dieser Stern ist auf dem Weg, ein Weißer Zwerg zu werden – ein sehr kleiner, dichter und heißer Körper, der die letzte Entwicklungsstufe für einen Stern wie die Sonne darstellt. Sehr viel schwere Sterne werden an ihrem Ende zu noch kompakteren Objekten wie Neutronensternen oder Schwarzen Löchern

Der Ringnebel wurde 1779 von den französichen Astronomen Antoine Darquier de Pellepoix und Charles Messier entdeckt und in den Messier-Katalog aufgenommen. Beide Astronomen stießen unabhängig voneinander auf den Nebel, als sie versuchten, den Weg eines Kometen durch das Sternbild Leier zu verfolgen, der sehr nahe am Ringnebel vorbeizog. Darquier de Pellepoix schrieb damals, er sei „so groß wie der Jupiter und ähnlich einem verblassendem Planeten“. Seither heißen solche Objekte „Planetarische Nebel“, obgleich sie nichts mit Planetensystemen zu tun haben und sehr viel größer sind als solche. Heute sind allein in unsere Milchstraße mehrere tausend Planetarische Nebel bekannt.