Corona-Impfschutz in Gefahr? : Das Virus ist Wiederholungstäter

Als wären die fast 24 Millionen bestätigten Infektionen weltweit und mehr als 800.000 Covid-19-Toten nicht genug zu verkraften, erscheint am Horizont plötzlich auch die quälende Frage wieder, die seit den ersten Wochen der Sars-CoV-2-Ausbreitung wie ein Damoklesschwert über der Pandemie schwebt: Können sich genesene Corona-Opfer zweimal nacheinander anstecken? Was also, wenn es so etwas wie eine anhaltende Immunität nach durchgestandener Infektion gar nicht gibt? Wenn womöglich sogar die Geimpften nach ein paar Monaten wieder infiziert werden können und erkranken?

Der Bericht eines 33-jährigen Hongkonger Informatikers, der sich im Abstand von viereinhalb Monaten nachweislich mit zwei unterschiedlichen genetischen Varianten von Sars-CoV-2 angesteckt hat, lässt solche Phantasien wieder aufblühen. Frühere Hinweise aus Südostasien über solche „Reinfektionen“ waren noch nicht stichhaltig genug. Nun aber haben Wissenschaftler der University of Hongkong Details aus der Untersuchung des jungen IT-Mitarbeiters über die sozialen Netze verbreitet, die einige Diskussionen auslösten.

Zwei Dutzend kleinere und größere Mutationen

Dazu kamen ähnlich lautende Nachrichten aus den Niederlanden und Belgien: In beiden Ländern wollen Virologen mindestens je einen Fall von Reinfektion kennen, so berichteten am Dienstag die Nachrichtenagenturen. In den Niederlanden war es nach Angaben der Virologin Marion Koopmans ein „älterer Mann mit schwachem Immunsystem“ und in Belgien laut Marc van Ranst „eine Frau, die sich nach drei Monaten mit einem zweiten Sars-VoV-2-Virus angesteckt“ habe, das vom ersten Erreger an elf Stellen im Virus-Genom zu unterscheiden gewesen sei.

Unklar blieb, ob die europäischen Covid-19-Patienten nach der zweiten Ansteckung erkrankten. Weitreichende Schlüsse über serielle Ansteckungsrisiken ließen sich daraus jedenfalls nicht ziehen. Treffen die Berichte zu und handelt es sich nicht wie bei frühen Verdachtsfällen von Reinfektion mutmaßlich um Test-Artefakte, wofür die detaillierten genetischen Analysen der Viren-Isolate sprechen, dann könnte das jedenfalls bedeuten, dass es sich in Hongkong nicht um jenen extrem seltenen Ausnahmefall handelt. Selbst für diesen Fall allerdings, dass Reinfektionen mit Sars-CoV-2 tatsächlich häufiger vorkommen und bisher nur übersehen wurden, ist das nach übereinstimmender Ansicht der Experten noch keine Schreckensnachricht. Am Hongkonger Doppelinfizierten lässt sich das gut zeigen. Der Mann hatte sich im Frühjahr in Hongkong eine Infektion mit einer regionalen genetischen Variante des Coronavirus angesteckt. Er zeigte milde Covid-19-Symptome und erholte sich bis Mitte April wieder vollständig. Viren waren dann nicht mehr nachweisbar. Viereinhalb Monate später wurde er nach der Rückkehr aus Spanien am Hongkonger Flughafen im Zuge der Reiserückkehrer-Tests wiederum getestet.

Diesmal hatte er sich mit einem Sars-CoV-2-Virus angesteckt, dessen genetisches Profil sich durch zwei Dutzend kleinere und größere Mutationen von dem Hongkonger Virustyp unterscheidet. Der junge Informatiker blieb diesmal trotz vergleichsweise hoher Viruslast im Rachen komplett symptomfrei. Sollte er also noch über einen Rest-Immunschutz aus der ersten Infektion verfügen, die ihn sogar vor dem zweiten Virus schützt? Virus-neutralisierende Antikörper aus der ersten Infektion wurden tatsächlich nachgewiesen, doch die haben die zweite Infektion offensichtlich nicht verhindert.

Die „spanische“ Variante vermehrte sich rasant, und doch wurde der Mann nicht krank. Entscheidender als die Antikörper könnten deshalb nach dem Dafürhalten von Experten ein zweiter zellulärer Immunschutz sein: die Antwort der sogenannten T-Lymphozyten. Einige Studienbefunde in jüngster Zeit deuteten darauf hin, dass selbst dann, wenn der Schutz durch die winzigen Antikörper nachlässt, die T-Zellen einspringen. Viele von ihnen sind darauf spezialisiert, die von Viren befallene Körperzellen zu attackieren. Und: Sie werden offenbar auch nach milden Sars-CoV-2-Infektionen gebildet, sie zirkulieren womöglich auch viel länger – In Form von T-Gedächtniszellen – als Antikörper im Blut und können die Infektion im Körper noch lange nach der Ansteckung in Schach halten.