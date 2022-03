Dass Neophyten „zu viel Wasser trinken“, wie es Zikhona Gcakamani formuliert, wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts vermutet, als sich Bauern über die nachlassenden Wassermengen in Bächen und Flüssen beschwerten. Um dem Verdacht nachzugehen, dass Bäume, die flussaufwärts wuchsen, daran schuld seien, startete in den 1930er-Jahren eine hydrologische Studie: Wassereinzugsgebiete in Jonkershoek östlich von Kapstadt wurden miteinander verglichen, bevor im Abstand von acht Jahren eines nach dem anderen mit Pinus radiata aufgeforstet wurde. Bis heute arbeiten Forscher mit den Daten: „Wir haben die Ergebnisse dieses Experiments herangezogen, um zu modellieren, was passiert, wenn diese Bäume noch größere Flächen in einem Einzugsgebiet übernehmen“, sagt der Ökologe Brian van Wilgen, emeritierter Professor der Stellenbosch-Universität und des Centre of Excellence for Invasion Biology, der sich seit gut einem halben Jahrhundert mit dem Thema beschäftigt. Das Ergebnis ist ernüchternd: Der Wasserfluss würde sich um dreißig Prozent reduzieren, mindestens.

Diese Zahlen führten unter anderem dazu, dass das Problem zur Agenda der Regierung von Nelson Mandela gehörte, der nach Abschaffung der Apartheid 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde. Als Minister für Wasser und Forst wurde Kader Asmal ernannt, ein Jurist, der auf das Justizministerium gehofft hatte, erinnert sich Preston. „Er sagte, alles was er über Wasser wisse, sei, dass er es als Eis in seinem Whisky nimmt.“ Trotzdem verstand Asmal, welchen wirtschaftlichen Schaden invasive Bäume anrichteten, und er wusste auch, dass die Menschen in seinem Land Arbeit brauchten. Daher rief er mit Preston, seinem Sonderberater, ein Programm ins Leben, das beides zugleich angehen sollte: „Working for Water“ bezahlt Menschen dafür, dass sie die Landschaft von invasiven Pflanzenarten befreien.