Forscher sprechen von einer Risikospirale mit Selbstverstärker: Je länger sich junge Menschen in den sozialen Medien bewegen, desto perfekter erscheinen die anderen, denen sie im Netz begegnen und desto mehr rührt sich das eigene Gewissen – nicht etwa weil die anderen wirklich schöner werden, sondern weil die Filter immer besser, die Bilder immer perfekter und die Zahl der Likes immer verlockender werden. Wirft diese Social-Media-Logik die Jugendlichen aus der seelischen Balance, macht sie gar krank? Die Frage stellt sich immer dringender.

Zwei von drei jungen Menschen haben heute regelmäßig Zugang zu sozialen Medien, und keine der beliebten Plattformen wie Instagram, Tiktok, Facebook oder We Chat tut wirklich etwas Substanzielles, die psychischen Risiken für die Jüngsten zu minimieren. Im Gegenteil: Recherchen in Großbritannien haben jüngst ergeben, dass schon 42 Prozent der Kinder, die unter das Mindestnutzeralter von 13 Jahren fallen, tatsächlich mit einem eigenen Konto auf einer der Plattformen registriert sind. Dennoch konnte die entscheidende Frage noch immer nicht sicher beantwortet werden: Steht der Überkonsum der sozialen Medien tatsächlich mit den psychischen Problemen in Verbindung, die immer mehr junge Menschen in eine tiefe Krise – auch schwere Krankheiten – stürzt?

Zwei britische Gesundheitsforscher vom University College in London sind dieser Frage jetzt in einer systematischen Analyse der bereits publizierten wissenschaftlichen Studien in verschiedenen Ländern nachgegangen. Ihr Fokus: Essstörungen und Körperdysmorphien, sprich: Fehlwahrnehmungen des eigenen Körpers. Von weit mehr als hundert Studien, die sie zu den Wirkungen sozialer Medien gefunden haben, wurden 50 brauchbare Studien in 17 Ländern herausgefiltert. Ihre erste, wichtige Erkenntnis: Kulturübergreifend, ob in Europa, USA oder in Asien, nehmen die krankhaften Störungen des Essverhaltens und der eigenen Körperwahrnehmung unter jungen Menschen zu – quasi parallel zu dem enormen Erfolg der sozialen Plattformen in den jungen Generationen.

Einer Untersuchung für das Programm „Global Burden of Diseases“ zufolge sollten bereits 2019 mindestens 13,9 Millionen Menschen an Anorexie – Magersucht – oder an der „Ess- und Brechsucht“ Bulimie – ebenfalls eine der häufigsten Essstörungen – leiden. Dazu kommen fast 42 Millionen Menschen, von denen andere Essstörungen bekannt sind. Da aber die wenigsten Fälle tatsächlich von den Gesundheitssystemen erfasst werden (schätzungsweise vier von fünf bleiben klinisch unerkannt), rechnen die Londoner Global-Health-Forscher mit einer sehr viel größeren – und vor allem zunehmenden – Verbreitung.

Ein Review von 94 Studien in USA, Europa und Asien ist zu dem Ergebnis gekommen, dass schätzungsweise jede zwölfte Frau und jeder fünfzigste Mann im Laufe des Lebens einmal an einer klinisch relevanten Essstörung leidet. Unter jungen Frauen ist die Magersucht eine der wichtigsten Ursachen für eine Behinderung oder schwere Krankheit – vom Ausbleiben der Regelblutung über Depression und Angst- und Zwangsstörungen und Phobien bis hin zu Knochenschwund, frühzeitigen Herz-Kreislauf-Problemen oder schweren Fruchtbarkeitsstörungen. Schwerste, andauernde Magersucht endet für die Hälfte der Betroffenen tödlich. Aber nicht nur junge Frauen trifft es zuerst: Auch unter jungen Männern, nicht zuletzt Athleten, nehmen die Essstörungen zu.

Gleichzeitig erreichen die sozialen Plattformen immer mehr der jungen Internetsurfer. Die Hälfte der Jugendlichen, das hat eine britische Untersuchung gezeigt, checken inzwischen mindestens einmal pro Stunde ihre Social-Media-Konten. Doch klar ist auch: Essstörungen oder Körperdysmorphien haben fast nie nur eine Ursache. Alexandra Dane und Komal Bhatia, die beiden Forscher vom University College London, haben für ihren Review in „Plos Global Health“ zwei Dutzend Faktoren ausgemacht, die als mögliche Mitauslöser einer Essstörung infrage kommen. Dazu gehören biologische Faktoren wie der eigene Body-Mass-Index oder Pubertätsalter und viele psychische Einflüsse wie das eigene Selbstbewusstsein und einige mögliche psychosoziale Faktoren, etwa ein frühes Trauma oder soziale Isolation.

Wie also sollte da der Einfluss des sozialen Drucks im virtuellen Raum eingeordnet werden? Ist er vielleicht sogar schon dominant? Die beiden britischen Gesundheitsforscher sind nach Auswertung der methodisch sehr unterschiedlichen und oft auch ungeeigneten Studien vorsichtig: „Der Aufenthalt in sozialen Medien ist über kulturelle Grenzen hinweg ein plausibler Risikofaktor für die Entwicklung von Essstörungen“, schreiben sie in ihrer Studie. Mehr aber auch nicht.

Ein kausaler Zusammenhang konnte auch mit dieser neuen Auswertung der psychologischen und psychiatrischen Literatur nicht hergestellt werden. In elf Studien wurde ein statistischer Zusammenhang zwischen Social-Media-Konsum und dem Entstehen von ungewöhnlichem bis gestörtem Essverhalten oder auch extremem Sport dokumentiert. Aber den Experten reicht das noch nicht, um eine klare Ursache-Wirkungs-Beziehung festzustellen.

Für das britische Science Media Center haben andere Experten die vorsichtige Interpretation der Studien unterstrichen: „Auch wenn es sein kann, dass soziale Medien einen Effekt haben, wissen wir noch immer nicht, wie stark dieser Effekt wirklich ist“, meint etwa Paul Jenkins von der University of Reading. Für die beiden Londoner Forscher ist der nun immer deutlichere Zusammenhang allerdings schon beunruhigend, allein die plausible Verbindung sei angesichts der wachsenden Bedeutung sozialer Medien im Alltag der vulnerabelsten Bevölkerungsgruppe „alarmierend“. Die Suche nach den Mechanismen müsse dringend verstärkt werden, denn noch immer werde zu wenig in die Forschung investiert: „Die Krankheitslast durch Körperfehlwahrnehmung oder Essstörung wurde schon viel zu lange als globales Gesundheitsproblem ignoriert.“