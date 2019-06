Die Technologiemächte der Welt drehen auf. In Berlin herrscht Alarmstimmung, eine neue Innovationskultur wird gesucht, die der globalen Dynamik gewachsen ist. Im Zentrum: die neugegründete, aus Bundesmitteln finanzierte Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen – ein neues Instrument für bahnbrechende, marktgängige Erfindungen, die auch im eigenen Land genutzt werden sollen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben zudem die neuen „Wissenschaftspakte“ abgesegnet. 120 Milliarden Euro fließen bis 2030 in die Wissenschaftsorganisationen. Sichert das alles unsere wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit?

Ist China der neue Maßstab für wissenschaftliche Innovationen?

STRATMANN: China ist heute schon in vieler Hinsicht der Maßstab. Wissenschaft läuft Innovationsprozessen oft voraus. Und in China gibt es einfach schon einen hohen Anteil sehr guter Wissenschaft. Auf Feldern wie der Elektrochemie entsteht dort ein Pool an hochqualifizierten Studenten, von denen später viele in die Wirtschaft gehen. Bei uns ist das ja nicht anders. Und an den Publikationen sieht man, wo Großes entsteht.