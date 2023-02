Die wohl gefährdetsten Tier- und Pflanzenarten leben nicht unbedingt im Urwald, im Korallenriff oder in der Tiefsee – sie leben vielmehr in Zoos, Tiergärten, in Aquarien und Botanischen Gärten. Darauf weist ein Team von Wissenschaftlern vom Londoner Institut für Zoologie im Fachjournal „Science“ hin. Sie haben die in Gefangenschaft lebenden Spezies mit der Roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzorganisation IUCN abgeglichen. Heraus kam: In menschlicher Obhut leben derzeit 84 Tier- und Pflanzenarten, von denen es kein einziges Individuum mehr in freier Wildbahn gibt.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Dass die Arten überhaupt noch einen Platz auf dem Planeten haben, ist erst einmal erfreulich. Die Wissenschaftler unterstreichen aber, dass ausgerechnet diese besonders vulnerablen Arten zu wenig Aufmerksamkeit bekämen. Artenschützer würden sich meist auf die letzten Exemplare einer Art konzentrieren, die noch in freier Wildbahn lebt.

Die Tier- und Pflanzenarten in Gefangenschaft bräuchten aber mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit, so die Wissenschaftler. Und es könnte sich ja sogar lohnen, gezielter über deren mögliche Zukunft auch wieder in Freiheit nachzudenken, wie erfolgreiche Beispiele der Wiederauswilderung belegen. Bartgeier und Kalifornischer Kondor, Europäischer Bison, aber auch eine spezielle Art der Trespen (Bromus bromoideus, eine Grasart) oder eine Art von nachtaktiven Baumschnecken (Partula spec.) seien Beispiele dafür, dass Arten, die am Rande der Auslöschung standen, mit etwas Hilfe wieder einen Platz in der Natur bekommen könnten.

Dass bislang nicht genug getan wurde, um die in der Wildnis ausgestorbenen Arten quasi in letzter Sekunde noch zu retten, untermalen die Wissenschaftler mit Zahlen: Seit 1950 seien elf Arten unter menschlicher Obhut ausgestorben. Nur zwölf hätten den Status als Wildtiere oder -pflanzen wiedererlangt.

Die Wissenschaftler um Donal Smith von der Zoological Society of London fordern stärkere Bemühungen, um die ausschließlich in menschlicher Obhut lebenden Arten zunächst in ihrer Populationsgröße zu stärken. In einem zweiten Schritt sollte versucht werden, ihnen ein Leben in der freien Natur wieder zu ermöglichen. Angesichts des grassierenden Artensterbens und der Umweltzerstörung habe die Weltnaturschutzorganisation 2020 gefordert, die ausschließlich in Schutzräumen lebenden Arten bis zum Jahr 2030 wieder auszuwildern.

Mehr zum Thema 1/

„Wir drängen auf einen vorausschauenden Rettungsansatz“, schreiben die Wissenschaftler nun in einem ihre Studie begleitenden Kommentar in „Science“. Populationen müssten revitalisiert, freigesetzt und gestärkt werden. „Obwohl wir erkennen, dass die Herausforderungen, vor denen Entscheidungsträger stehen, beträchtlich sind, argumentieren wir, dass echte Möglichkeiten, das Aussterben zu verhindern und zuvor verlorene Arten in die Wildnis zurückzubringen, im Überfluss vorhanden sind. Wir müssen sie nur wahrnehmen.“