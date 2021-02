Auffrischungsimpfungen : Wie schnell kommen Extradosen gegen die Varianten?

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Anders die „südafrikanische“ Variante B.1351, die bei Beobachtungsstudien gezeigt hat, dass alle derzeit zugelassenen Impfungen zumindest bis zu einem gewissen Grad an Wirkung verlieren. Diese Variante breitet sich zwar längst nicht so schnell aus wie B.1.1.7. Sie ist aber auch nicht die einzige Immuns-„Escape“-Variante, die in den vergangenen Monaten entdeckt wurde. Zuletzt war in Kalifornien eine neue Variante beschrieben worden, die die Immunantwort beeinträchtigen könnte.

Die Wissenschaftler und Impfstoffhersteller, aber auch die Zulassungsbehörden bereiten deshalb einen neuen Zulassungsmechanismus vor, um Impfstoff-Updates möglichst zügig zuzulassen. Eine „ganz neue Wissenschaft“ werde die Anpassung der Impfstoffe an die Virusvarianten, sagte Ugur Sahin. Auch PEI-Chef Klaus Cichutek hält das Projekt für vordringlich. „Wir wollen die Umstellung der Impfstoffe vereinfachen“, sagte er.

Die Auffrischungsimpfstoffe würden nicht wie eine Neuzulassung behandelt werden. Allerdings müssen sich die EU-Länder noch über entsprechende Gesetzesänderungen für die Wechsel-Zulassung bei der Europäischen Zulassungsstelle EMA einigen. Angestrebt wird, dass innerhalb von drei Monaten die Entwicklung des Impfstoffs auf die fragliche neue Variante angepasst und die Herstellung anlaufen kann. Parallel zur Umstellung des Herstellers sollten die Umstellungsunterlagen bei den Genehmigungsbehörden geprüft werden.

Verlangt werden wird nach dem Dafürhalten Cichuteks definitiv keine großen Studien mit Zehntausenden Probanden, wie das in den Zulassungsstudien ganz neuer Vakzine und Arzneien verlangt wird. Auch Tierstudien seien bei einem leicht abgewandelten Impfstoff nicht nötig. Vielmehr gehe es darum, so Cichutek, in „limitierten Studien mit begrenzten Probandenzahlen“ zuverlässig nachzuweisen, dass der abgewandelte Impfstoff eine neutralisierende Wirkung gegen die neue Virusvariante besitze und möglichst auch gegen die Ursprungsviren noch genügend effektiv sei.

Über die immunologischen Parameter, die Immunkorrelate, sowie die Frage, ab wann ein abgewandelter Impfstoff möglicherweise so weit abweicht, dass er als neuer Impfstoff zu gelten hat, wird derzeit noch unter den Experten diskutiert. Die Verfahrensumstellung für die Auffrischungsimpfungen seien inzwischen eingeleitet worden.