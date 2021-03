Corona-Varianten : So versucht unser Immunsystem, die Mutationen abzuwehren

Immun werden, möglichst schnell, und es am besten auch lange bleiben. Darum geht es jetzt in der Pandemie. Das Impfen hat alles verändert. Es ist die Lösung, keine Frage. Aber wie sicher können wir sein, dass die Lösung hält, was sich so viele von ihr versprechen: zertifizierte Immunität? Lange sah es so aus, als sei das Bollwerk gewaltig. Alle frühen Impfstoffe, obwohl schwindelerregend schnell entwickelt und auf den Markt gebracht, haben in den Wirksamkeits- und Sicherheitsstudien bravourös abgeschnitten – weit über dem von der Weltgesundheitsorganisation und den Zulassungsbehörden geforderten Minimalschutz von 50 Prozent.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Dann allerdings, spätestens Ende vergangenen Jahres, traten neben vielen harmlosen plötzlich verdächtige Virus-Varianten auf die Bühne. Immer öfter und inzwischen auf fast allen Kontinenten sind bei Genanalysen bestimmte Kombinationen von Mutationen im Erbgut von Sars-CoV-2 aufgetaucht. Die eine evolutionäre Kombination macht die Erreger offensichtlich ansteckender. Sie verbreiten sich schneller, wie die „britische“ Linie B.1.1.7. Die andere enthält Immun-Fluchtmutationen.