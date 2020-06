Immunität gegen Covid-19 : Und wenn es schiefgeht?

Zwei Unbekannte gibt es in der Abwehrschlacht gegen das Pandemie-Virus Sars-CoV-2: Die eine ist das Virus selbst, wenig überraschend. Es ist erst seit einem halben oder drei viertel Jahr im Umlauf, evolutionär ist das ein Wimpernschlag. Ob es Hitze aushält oder nicht, wie schnell es sich anpasst und was diese ungeheure Effizienz in der Ausbreitung bewirkt – darüber zerbricht man sich weiter die Köpfe. Die andere Unbekannte sind wir selbst. Warum ruiniert es dem einen Teil der Infizierten das Leben oder wenigstens die Gesundheit, während andere nicht mal ahnen, dass sich das Virus ihrer bemächtigt hat?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Entscheidend dabei ist die Rolle unseres Immunsystems. Etwas Ausgefeilteres an Selbstverteidigung kennt die Natur nicht. Aber können wir uns darauf verlassen, wenn irgendwann die Immunzellen durch einen Impfstoff herausgefordert werden, um sich mit den aus B-Immunzellen erzeugten Antikörpern und einem Arsenal an angeborenen Abwehrwaffen wie den T-Zellen zu wehren? Wie sicher können wir sein, dass das funktioniert?

Noch herrscht purer Optimismus. Fast gebetsmühlenartig werden die Impfdaten wiederholt: Ende des Jahres frühestens, vielleicht bis Sommer nächsten Jahres sollten die ersten Impfstoffe zugelassen – und nach und nach verteilt – werden. Ob das gelingt, hängt davon ab, wie das Immunsystem auf die neuen Viren reagiert. Erfahrungen mit Coronaviren gibt es bisher nur bruchstückhaft aus Tierversuchen während der ersten Sars-Epidemie 2003 und aus einigen aktuellen Experimenten an Nagern und wenigen Freiwilligen. Bisher klingt das in etwa so: Das Immunsystem reagiere wie erwartet. Tatsächlich aber heißt das noch gar nichts. Einen ausreichenden, andauernden Immunschutz zu generieren – ohne Nebenwirkungen und ohne das Immunsystem entgleisen zu lassen – ist alles andere als trivial. Hoffnung machen einige Publikationen, die in den vergangenen Tagen und Wochen in hochrangigen Zeitschriften wie „Science“ und „Cell“ erschienen sind. Aus dem Blut von Corona-Überlebenden haben gleich mehrere Forschergruppen vielversprechende Antikörper und Immunzellen isoliert, die sich in Laborexperimenten als „superpotent“ und „neutralisierend“ erwiesen haben. Neutralisierende Antikörper sind die in den B-Zellen produzierten Y-förmigen Moleküle, die sich so effektiv an die empfindlichsten Stellen der Virusoberfläche heften, dass der Erreger nicht mehr in unsere Organe und Körperzellen eindringen kann, sondern untergeht. Jeder dieser Antikörper könnte als „passiver Impfstoff“, als Immun-Arznei erzeugt und verabreicht werden, um so die Zeit bis zu einem echten Impfstoff zu überbrücken.

Forscher des Scripps Research Institute in La Jolla haben tausend unterschiedliche B-Zellen entdeckt, von denen jede auf einen anderen Abschnitt des Virus gerichtet ist. Jeder einzelne dieser Antikörper könnte, wird er baugleich vervielfältigt und injiziert, als sogenannter monoklonaler Antikörper (mAk) die Virenvermehrung bremsen. Tatsächlich stehen offenbar schon Dutzende solcher mAks bereit, in den nächsten Monaten gegen Sars-CoV-2 an erkrankten Patienten und an Freiwilligen zur Prophylaxe getestet zu werden, wie die amerikanische Immunologin Mary Marovich von den National Institutes of Health in der Zeitschrift „Jama“ schreibt. Doch auch wenn man schon auf experimentelle Erfolge im Kampf gegen Ebola, RS-Viren oder Krankenhauskeime zurückblicken kann – garantiert ist nichts. Monoklonale Antikörper sind teuer in der Entwicklung und Herstellung, auch das erklärt, weshalb Firmen aufs Tempo drücken. Ob es sich überhaupt lohnt, hängt von den Fortschritten der Impfstoffentwicklung, anderer Medikamente und den klinischen Tests ab.

Nicht jeder Antikörper ist gleich, und jedes Immunsystem reagiert anders auf den neuen Erreger, das ist eine der Lehren der ersten sechs Monate. Die Immunantworten sind offenbar höchst variabel. Bei positiv Getesteten, die keine oder schwache Symptome zeigen, schlägt das Immunsystem kaum an. In Arbeiten in „Nature“ und „ Nature Medicine“ wurde gezeigt, dass die zuletzt von den B-Zellen erzeugten, dafür aber langlebigen IgG-Antikörper bei vielen Infizierten mit keinen oder milden Covid-19-Symptomen leider oft nur in geringer Zahl gebildet werden oder nach zwei bis drei Monaten schon zu sehr ausgedünnt sind, um eine Infektion zu verhindern. Ein „Immunausweis“ für Covid-19-Genesene, wie ihn etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und viele andere Politiker ins Auge gefasst haben, rückt damit erst mal in weite Ferne.

Was eine mögliche Langzeit-Immunität betrifft, geraten stattdessen T-Zellen stärker in den Fokus. Andreas Thiel von der Charité in Berlin und Angela Rasmussen von der Columbia University haben herausgefunden, dass man im Blut Infizierter T-Zellen finden kann, die gezielt Sars-CoV-2 attackieren. Sogar Nichtinfizierte produzieren T-Helfer-Zellen, die scheinbar maßgeschneidert auf das Virus gerichtet sind und wiederum B-Zellen zur Produktion von Antikörpern anregen. Analysen von Blutproben bestätigten das. Offenbar hat das Immunsystem vieler, die sich früher einmal mit harmlosen Corona-Erkältungsviren angesteckt hatten, durch diese Kreuzreaktion ein Immungedächtnis ausgebildet, das nun zumindest einen Teilschutz vor Sars-CoV-2 bieten könnte. Ist das der Grund, weshalb Covid-19 meistens milde verläuft? Was solche Phänomene wie „Rest-Immunität“ wirklich wert sind im Kampf gegen die Pandemie, bleibt vorerst unklar. Die nächsten Monate werden es zeigen.