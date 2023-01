ESA-Mission JUICE : Könnte im Jupiter-System Leben entstanden sein?

Als Galileo Galilei 1610 vier Monde im Umlauf um den Jupiter entdeckte, brachte das ein ganzes Weltbild ins Wanken. Und auch in den folgenden Jahrhunderten hörte das Jupiter­system nicht auf, immer wieder aufs Neue zu überraschen. Die Beobachtungen der vorbeifliegenden Sonden Pioneer 10 und 11, Voyager 1 und 2 sowie Ulysses lieferten zum ersten Mal detailliertere Informationen über die Beschaffenheit der Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto. Und als die Galileo-Sonde 1995 den Jupiter erreichte, kam die vielleicht faszinierendste Eigenschaft der drei äußeren der Galileischen Monde ans Licht: Unter ihren Oberflächen aus Eis existieren Ozeane, aufgeheizt durch Gezeitenkräfte und radioaktive Zerfälle. Flüssiges Wasser, zusammen mit organischer Chemie, ausreichender Energie und stabilen Bedingungen sind, soweit wir wissen, Grundzutaten für Leben – könnte solches also im Jupitersystem entstanden sein?

Die europäische Weltraumorganisation ESA wird dieser Frage in der ersten großen Mission ihrer „Cosmic Vision 2015 – 2025“ nachgehen. Der „JUpiter ICy moon Explorer“, kurz JUICE, wird mit zehn verschiedenen wissenschaftlichen Instrumenten insbesondere Ganymed studieren und dafür in eine Umlaufbahn um sie einschwenken. Auf dem Weg dorthin wird JUICE mehrfach nah an Europa und Kallisto vorbeifliegen und aus der Distanz auch Informationen über Io und die kleineren Monde sammeln. Im April 2023 soll die Mission starten. Doch das Sonnensystem ist groß: Bis JUICE den Jupiter erreicht, dauert es leider noch bis 2031 – noch einige Jahre also, um von fernen und geheimnisvollen Ozeanen zu träumen.