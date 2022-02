Hochschulbau : Schaffen wir den Campus von morgen

Die Zahl kommt nicht überraschend: Auf bis zu sechzig Milliarden Euro schätzt der Wissenschaftsrat in seinen letzte Woche veröffentlichten Empfehlungen zum Hochschulbau die Kosten für die Behebung des Sanierungsstaus auf deutschen Campus. Gutachten zum Sanierungsbedarf und dessen Kosten liegen seit Längerem vor und zeigen an, wie ernst die Lage in den sechzehn Ländern ist. Es geht dabei nicht nur um Reparaturen im technischen Bereich und die Modernisierung einer vielfach maroden Infrastruktur. Unsere Hochschulen müssen auch im Hinblick auf Energieeinsparungen und nachhaltigere Bausubstanz ertüchtigt werden.

Bis zu vierzig Prozent aller Treibgasemissionen entfallen grundsätzlich auf den Bau und Betrieb von Gebäuden, so rechnet das Gutachten des Wissenschaftsrates vor. Gleichzeitig verursachen die Hochschulen den größten Teil der Energieverbrauchskosten aller Gebäude im Landeseigentum. Die Unterhaltung von Labors, Werkhallen, Auditorien und Verkehrsflächen ist energetisch aufwendig und verlangt, will man sie ökologisch vernünftig organisieren, stets neueste Technik. Eine Regierung, die sich ambitionierten Klimaschutzzielen verschreibt, muss gerade die Hochschulen über Programme zur energetischen Sanierung auf dem Weg in einen nachhaltigen Betrieb und Bestandserhalt ihrer Gebäude fördern.

Was wird genau benötigt? Der Wissenschaftsrat liefert dazu einige praktische Ratschläge. Generell sollten mehr Möglichkeiten geschaffen werden, die Verantwortung für das Bauen und Sanieren auch bei höheren Finanzierungsvolumen den Hochschulen zu übertragen. Dass diese selbst die Bauherreneigenschaft wahrnehmen dürfen, ist bisher eher die Ausnahme als die Regel. Dabei zeigt die Praxis, dass die technischen Abteilungen unserer Hochschulen in diesem Bereich kostenbewusst und sachkundig arbeiten. Die Landesministerien sollten mehr Spielräume schaffen und neue Modelle ermöglichen – auch im eigenen Interesse, weil ihre zuständigen Abteilungen und Ämter zumeist überlastet sind. Für den Planungsprozess müssten die Hochschulen eine Gesamtstrategie vorlegen, die dort zuerst ansetzt, wo durch weitere Verschleppung von Sanierungsaufgaben zusätzliche Kosten oder massive Wertverluste anfallen würden.

Neue Finanzierungsmodelle

Sinnvoll dürften daneben Modelle mit privaten Partnern sein, die beispielsweise auf einen gemeinsamen Gebäudeunterhalt setzen. Wer in der Forschung mit regionalen Industrieunternehmen kooperiert, könnte diese Zusammenarbeit auch auf die Gebäudeplanung ausdehnen. Zum Zweck der Kostensenkung rät das Gutachten zudem, modulare Bauweisen zu favorisieren, wo dieses möglich ist, also etwa bei der Gestaltung von Laborräumen mit beweglichen Bauelementen. Viel zu tun bleibt bei den administrativen Vorgängen: Die oft jahrelang dauernden Genehmigungsverfahren zu verkürzen ist für den Hochschulbau, ähnlich wie für die Schaffung neuen Wohnraums, unabdingbar.

Hochschulen verändern ihren Raumbedarf mit dem Wandel ihrer Lehr- und Forschungskulturen, nicht zuletzt aufgrund von Umbrüchen im Wissenschaftsprozess, selbst. Auch nach einem Ende der Pandemie werden digitale Lehrformate, wie sie unter Krisenbedingungen in den letzten zwei Jahren erprobt wurden, im Hochschulalltag eine wichtige Rolle spielen. Der Wechsel zwischen virtueller und analoger Lehre verlangt flexible technische und räumliche Strukturen. Studenten benötigen Aufenthalts- und Arbeitsräume, in denen sie nach einem Seminar in Präsenz ungestört an einer digitalen Veranstaltung teilnehmen können. Die meisten Hochschulen sind aufgrund fehlender finanzieller und rechtlicher Gestaltungsspielräume auf diese veränderten Anforderungen nicht vorbereitet. Dasselbe gilt für den Anspruch auf Barrierefreiheit, die Studieren mit Behinderung möglich macht, ohne dass Gebäudestrukturen der Vergangenheit dieses erschweren. Die zukünftige Hochschule wird in gemeinsamer Verantwortung mit kommunalen regionalen Partnern erbaut, folgt einem flexiblen Raumkonzept und bietet Flächen, die auf unterschiedliche Weise genutzt werden können. Sie ermöglicht einen nachhaltigen Betrieb durch die Verwendung alternativer Energieträger, erlaubt mit ökologischen Baumaterialien und optimaler Wärmedämmung sparsames Wirtschaften und erweist sich so als Reallabor, das die Herausforderungen des Klimawandels modellhaft bewältigt.