In den 1980er-Jahre schien die Welt sehr in Ordnung. Damals stellte der neuseeländische Politologe James R. Flynn mit einer Aufsehen erregenden Studie fest, dass die Menschen immer schlauer werden. In IQ-Tests hatte jede neue Generation mehr Punkte geholt als ihre Elterngeneration. In Industrienationen schafften die Kinder im Schnitt 5 bis 15 Punkte mehr, als ihre Eltern im selben Alter erreicht hatten. Vor allem bei nonverbalen Aufgaben schnitten die jüngeren Generationen besser ab, sie lösten sie schneller.

Seither ist viel über die Ursache dieses sogenannten „Flynn-Effekts“ diskutiert worden. Eine bessere Ernährung, bessere Bildung, bessere Gesundheitsversorgung und sogar das Auftreten von Massenmedien wurden als mögliche Klugheitskatalysatoren angeführt. Einig wurden die Wissenschaftler sich allerdings nicht. Die Kinder wurden zwar klüger, exakt erklären ließ sich dies aber nicht.