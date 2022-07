„Superfood“ im Internet : Gesund mit grünem Saft-Pulver?

Mit „Superfood“ verdienen sich inzwischen viele eine goldene Nase. Nur die traditionellen heimischen Lebensmittelexperten, die Landwirte, gehen wohl leer aus. 137 Milliarden Dollar schwer war der globale Superfood-Markt im Jahr 2020, in vier Jahren sollen es schon gut 210 Milliarden Dollar sein. Superfood, der in den Achtzigerjahren einsetzende Marketinghype um vermeintlich supergesunde Lebensmittel, von dem anfangs vor allem exotische Produkte wie Quinoa, Chiasamen, Goji und Acai profitierten und der sich bald schon auf alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel ausweitete, er verlagert sich immer stärker ins Internet. Und damit auch immer weiter weg vom kaum bekannten heimischen „Superfood“ wie Leinsamen, Walnüssen, Grünkohl, Spinat oder Johannisbeeren.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Wie alles auf dem digitalen Großmarkt bringt auch das Massengeschäft mit dem Superfood eine ganze Reihe von Risiken mit sich. Für Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), sind das vor allem Sicherheitsfragen: „Für die meisten dieser Substanzen gibt es keine Regeln.“ Ungeregelt, weil unerforscht: Denn was so super am Superfood sein soll, ist durch Studien nur selten nachzuvollziehen. Und was daran gefährlich für die Gesundheit der Verbraucher sein kann, bleibt oft unscharf.