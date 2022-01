Erfolg bei der Trägheitsfusion : Die Bombe im Senfkorn

Welch phantastische Vorstellung: Könnte man das Feuer im Inneren der Sonnen in einem irdischen Reaktor bändigen, stünde eine unerschöpfliche saubere Energiequelle zur Verfügung. Aus einem Gramm eines Brennstoffgemischs aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium ließe sich so viel Energie gewinnen, wie bei der Verbrennung von elf Tonnen Kohle – ohne dass dabei Kohlendioxid frei würde. Die Energie stammt aus der Verschmelzung oder Fusion der Wasserstoffkerne, und die Physik dahinter ist seit den 1940ern bekannt. Doch die technische Umsetzung einer kontrollierten Kernfusion kämpft noch immer mit ganz beträchtlichen Schwierigkeiten.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft".

In Europa versucht man mit dem noch im Aufbau befindlichen „International Thermonuclear Experimental Reactor“, kurz ITER, das Verschmelzen von Deuterium und Tritium zu Helium mit magnetisch in einer Vakuumkammer eingeschlossenen heißen Plasmen zu verwirklichen. In den Vereinigten Staaten setzt man auch auf die sogenannte Trägheitsfusion. Diese nutzt das Prinzip der Wasserstoffbombe, in der die Strahlung einer explodierten Atombombe den Brennstoff so verdichtet und aufheizt, dass er fusioniert und ungeheure Energiemengen freisetzt. Für die kontrollierte Trägheitsfusion wird statt einer Atombombe intensive Laserstrahlung genutzt.