Gesundheit von Kindern : Karies wegen Oma und Opa?

Die Existenz von Großmüttern konnten sich Biologen lange Zeit kaum erklären: Ältere Frauen können nach der Menopause keinen Nachwuchs mehr gebären, für den Erhalt der Art sind sie theoretisch unwichtig – und für die Familie womöglich eine Last. In den vergangenen Jahren konnte dieses Rätsel zum Teil gelöst werden. Ein Blick in die Tierwelt hat geholfen: Bei Orcas und Elefanten, also Tierarten, die in Familien mit mehreren Generationen leben und bei denen Weibchen das Sagen haben, sind Großmütter sehr wichtig für die Gruppen.

Orca-Omis betreuen die Jungtiere und fördern ihr Überleben, indem sie ihre Beute teilen und Jagdstrategien vermitteln. Auch bei Elefanten hat der Nachwuchs mit Großmüttern eine höhere Überlebenschance. Der Gruppe helfen die alten Weibchen zudem dadurch, dass sie die Jüngeren so sehr entlasten, dass diese früher fruchtbar werden: Insgesamt haben sie mehr Nachwuchs als Elefantenkühe ohne Großmütter in der Gruppe. Die alten Elefantenweibchen geben zudem ihren reichen Erfahrungsschatz weiter, sie wissen beispielsweise, wo auch in Dürrezeiten Wasserlöcher zu finden sind oder in welchem Gebiet es zu gefährlich ist, weil sich dort Wilderer herumtreiben.

Auch bei Menschen entlasten Großmütter – und zunehmend auch Großväter – die Kernfamilie, gerade dann, wenn beide Elternteile berufstätig sind. Viele Studien, ob sie auch die Gesundheit der Familie fördern, gibt es nicht. Diese sind oft klein und eher von anekdotischem Wert. Offensichtlich ist aber, dass Großeltern, die bei der Kinderbetreuung mithelfen, eine gewisse Verantwortung tragen.

Eine Querschnittsstudie, die Gesundheitsforscher des Massachusetts College of Health Sciences in Boston vor zwei Jahren durchgeführt haben, zeigt beispielsweise, dass das Wissen der Großeltern sich auf die Zahngesundheit der Enkelkinder auswirkt: Je ungebildeter die Omas und Opas waren, umso mehr Karies hatten die Enkel. In der Studie wussten viele Großeltern beispielsweise nicht, dass Fruchtsaft im Nuckelfläschchen Karies fördert und dass Paradontose-Bakterien durch gemeinsam genutzte Zahnbürsten und Mundspülbecher übertragen werden können.

Eine kleine Studie vom Stockholmer Karolinska-Institut zeigt wiederum, dass Kinder, die von Großeltern betreut werden, seltener Übergewicht haben als solche, deren Großeltern keinen Einfluss auf die Kinderernährung haben. Auch hier ist die Bildung der Großeltern entscheidend. Deshalb sollten sie sich über den Stand der Ernährungsforschung auf dem Laufenden halten – und auch wissen, welche Ernährungstrends bei den Enkeln gerade vorherrschen, ob zuckerhaltiger Bubble-Tea oder Smoothies angesagt sind oder was vegane Ernährung bedeutet. In einer schottischen Studie zeigte sich nämlich, dass manche Großeltern dazu neigen, traditionelle, fette und kohlenhydratreiche Gerichte aufzutischen. Die Forscher fordern deshalb, dass Großeltern sich ihres Einflusses auf die Gesundheit der Enkel stets bewusst sein und ihn nicht unterschätzen sollten.