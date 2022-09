Ähnliche Bilder gibt es aus Frankreich und Norditalien, und auch in Österreich waren von einigen Gletschern in der Silvretta-Gebirgskette diesen Sommer nur noch Reste übrig. Vom ewigen Eis ist nur noch Toteis übrig – so nennen Glaziologen Eisblöcke, die beim Schmelzen abbrechen und dann keine Verbindung mehr zum Gletscher haben. Denn ein Gletscher muss sich fortbewegen, um einer zu bleiben, sonst ist er Geschichte. Und diesem Schicksal sind viele Gletscher näher, als man lange gedacht hätte. Unterhalb von 3500 Metern Höhe werden die meisten Eismassen nicht überleben.

V on einem „noch nie zuvor beobachteten Ereignis“ spricht daher auch Andrea Fischer vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. Alle Gletscher hätten stark gelitten, berichtet sie, unabhängig von Größe und Höhenlage. Am stärksten seien die Verluste im Westen und Süden des Landes, schlechter als im Norden und Osten. Am Jamtalferner an der Grenze zur Schweiz beträgt der Eisverlust aktuell vier Meter, der bisherige Höchstwert lag bei nur einem Meter.

Schon jetzt sei der Extremsommer 2003 getoppt, sagt Andrea Fischer, und die Lage könnte sich weiter verschlimmern, denn ein Ende der Schmelze sei nicht in Sicht. Auf ihren Messtouren ins Gebirge hat sie beobachtet, wie sich unterhalb der Gletscherzungen Hohlräume gebildet haben und wie sich die Eisränder vom Untergrund abheben – als Folge verringerter Fließgeschwindigkeiten, wie sie sagt. Felsinseln tauchen in den ehemals geschlossenen Eisflächen auf, was den Zerfall weiter beschleunigt. Der Sommer habe ihr viel Arbeit und Kopfzerbrechen bereitet, erzählt sie.

Welche Gefahren entstehen, hat sich an der Marmolata in den Dolomiten gezeigt. Teile des Gletschers haben sich dort Anfang Juli gelöst und sind Richtung Tal gedonnert, elf Bergsteiger kamen ums Leben. Dieser Eisbruch sei ungewöhnlich gewesen, sagt Fischer. Üblicherweise treten sie im steilen Gelände auf, wenn das Eis durch den Gletschervorstoß abbricht. Seit fünf Jahren beobachtet Fischer aber einen anderen Mechanismus. Es bilden sich subglaziale Hohlräume, die früher vom fließenden Gletscher einfach zugeschoben wurden. Jetzt, da viele Gletscher stationär sind, breiten sich die Hohlräume aus. Dringt dann die Sonne durch das dünner werdende Eis, erwärmt sich der Boden und das Eis schmilzt nicht nur von oben, sondern auch von unten. Das Fatale an diesem Vorgang ist, dass er sich von außen nicht erkennen lässt. Weder bilden sich Risse, noch knackst das Eis. Doch wird der Hohlraum im steilen Gelände irgendwann zu groß, stürzen die Eisbrocken in die Tiefe. Ohne Vorwarnung schießt dann ein Eis-Wasser-Schutt-Gemisch zu Tal. Seit es in den österreichischen Alpen Aufzeichnungen über Gletscher gebe, habe man solche Situationen noch nie beobachtet, sagt sie. Und die gebe es immerhin seit dem Mittelalter.