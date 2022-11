Bewegung und Gesundheit : Wie wenig Sport ist notwendig?

Aktualisiert am

Die WHO empfiehlt 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche, um gesund zu bleiben. Studien zeigen nun: Es darf auch deutlich weniger sein – und die Tageszeit könnte eine Rolle spielen.

Zwanzig Minuten Hochintensitätstraining am Morgen, eine halbe Stunde Aerobic am Nachmittag, oder doch eine Stunde gemütliches Joggen am Feierabend? Für Hobbysportler wie auch Sportmuffel, die dennoch etwas für ihren Körper tun wollen, sind das die ewigen Fragen. Schließlich geht es ihnen darum, möglichst effizient zu trainieren. Und dafür spielt womöglich die Tageszeit eine Rolle.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Auch Mediziner sind an Antworten auf diese Fragen sehr interessiert. Schließlich stehen sie regelmäßig vor dem Problem, dass sie ihre – oft alles andere als aktiven Patienten – in Bewegung bringen müssen, da körperliche Ertüchtigung nun einmal der beste Schutz vor Diabetes, vor Herzerkrankungen, hohem Blutdruck, Krebs und so vielem mehr ist.