Gesundheit durch Algorithmen? : Der Kampf der Ärzte mit fremden Intelligenzen

Er war ein berühmter Spieler, ein Held, das Genie und die Galionsfigur intelligenter Maschinen: Dr. Watson. Vor elf Jahren ging sein Stern im amerikanischen Fernsehen auf. Eine „Mondlandung“ für die Künstliche Intelligenz, so schwärmte ein paar Jahre später noch die damalige IBM-Vorstandschefin Ginni Rometty von den drei glorreichen TV-Abenden, in denen Dr. Watson die bis dahin unangefochtenen „Jeopardy“-Quizkönige Ken Jennings and Brad Rutter niederrang. Sein bemerkenswertes Sprachverständnis und der blitzschnelle Zugang zu geradezu enzyklopädischem Wissen, seine Fertigkeit, riesige Datenmengen parallel zu verarbeiten und immer wieder dazuzulernen, das hatte Watson damals weltberühmt gemacht. Mit diesen Fähigkeiten sollte er sodann die Medizin revolutionieren. In fünf Jahren, kündigte Rometty nach Gründung von Watson Health an, sollte hinter jeder ärztlichen Entscheidung die unerreichbare Logik von Watsons Algorithmen wirken.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



So weit ist es nicht gekommen. Vielmehr ist Dr. Watson inzwischen ein gefallener Held. Die Tech- und Finanzbranche zieht schon über den unprofitablen Heilsbringer her. Für eine Milliarde Dollar, wird seit Anfang des Jahres spekuliert, sollen wesentliche Teile von Watson Health an eine Private-Equity-Gesellschaft abgegeben werden. Aus den fünfzig Partnerschaften, mit der berühmten Mayo-Klinik etwa oder den amerikanischen Krebs- und Kardiologen-Gesellschaften, ist bisher kaum Verwertbares herausgekommen. Dabei giert der Technikmarkt nach Gesundheitsdaten: Seitdem der Mutterkonzern den Watson-Health-Transfer als kleinen Beinbruch zu verkaufen versucht, haben Oracle und Microsoft für viele Milliarden Dollar Zukäufe aus der Medizindatenbranche vermeldet. Ist die Künstliche Intelligenz der Flaschenhals zum Erfolg?