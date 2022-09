Status oder Vergnügen? : Spaßgesellschaft in der Krise

Als Gerhard Schulze vor dreißig Jahren seine Theorie der Erlebnisgesellschaft veröffentlichte, beschrieb er die Bundesrepublik der 1980er-Jahre als eine eher konfliktlose Gesellschaft, geprägt von wachsender sozialer Gleichheit, in der die Menschen erlebnisorientiert ein schönes Leben nicht nur anstrebten, sondern von seiner Verwirklichung überzeugt schienen. Heute wirkt Schulzes idyllische Gesellschaftstheorie überholt. Die einschlägigen Stichworte der Jahrzehnte danach lauten Prekarisierung, neue Armut, Verschwinden der Mittelschicht – und zeichnen eine Gesellschaft in der Dauerkrise, deren zentrales Thema die Verschärfung der Verteilungskämpfe und die Vertiefung der sozialen Ungleichheit ist. Ist die Erlebnisgesellschaft unrettbar vorbei?

Die Magdeburger Soziologen Jan Delhey und Christian Schneickert stimmen diesem Befund überraschenderweise nicht zu. Die Erlebnisorientierung sei in der deutschen Bevölkerung immer noch weit verbreitet und in den vergangenen zwanzig Jahren nicht schwächer geworden. Sie begründen diese kühne These mit Daten des „European Social Survey“. Damit konnten sie für die deutsche Bevölkerung feststellen, ob die Befragten eher status- oder erlebnisorientiert waren.

Ihre Befunde zeigen, dass sich beide Orientierungen als recht stabil erweisen, doch der Anteil der Erlebnisorientierten immer deutlich über dem der Statusorientierten lag. Auch nach einem Höhepunkt vor zehn Jahren betrug der Anteil der Erlebnisorientierten 2018 immer noch 66 Prozent. Und wenn man die beiden Typen nicht streng unterscheidet, sondern von gemischten Orientierungen ausgeht, kamen rein Erlebnisorientierte und die Gemischten auf rund 65 Prozent. Passend wäre für die aktuelle Gesellschaft also das Label „kompetitive Erlebnisgesellschaft“.

Status und Erlebnisse gemeinsam

Die Erlebnisgesellschaft sei also keineswegs verschwunden, viele halten das Streben nach Status und das nach Erlebnissen für kompatibel, so die Autoren. Ihren subjektiven Niederschlag fänden die Krisenphänomene eher in einer großen Unzufriedenheit mit den politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen. Die persönlichen Existenzmöglichkeiten und die individuell erfahrene Wertschätzung hingegen würden nach wie vor positiv beurteilt werden. Aber, und das ist eine wichtige Korrektur an Schulze, die Erlebnisorientierung gelte nicht mehr für die ganze Gesellschaft.

Mehr als ein Drittel sei nicht erlebnisorientiert, und dass sie dieses Drittel nicht näher sozialstrukturell untersuchen können, ist ein Manko der Studie von Delhey und Schneickert. Das zentrale Ergebnis ihrer Studie entwerte die neuen Krisendiagnosen keineswegs. Es verrate aber die Beharrungskraft der innenorientierten Modernisierung, wie Schulze vermutet habe. Die Abstiegsangst sei 2017 auf einem historischen Tiefstand gelegen, materielle Existenzsorgen und Statusängste lägen in Deutschland nach neueren Studien auf einem konstant niedrigen Niveau. Gibt es die Krise gar nicht?

Die Begrenzungslogik als Leitbild

Gerhard Schulze wollte schon vor dreißig Jahren nicht den Eindruck erwecken, die von ihm beschriebene Erlebnisgesellschaft sei eine reine „Spaßgesellschaft“. Ihr Hedonismus hatte seinen Preis, den Schulze nie verschwiegen hat, denn auch das Erlebnis will mehr. Man kann Reichtum, Status und Erfolg steigern, aber kann man diese „Steigerungslogik“ auch auf das innere Erleben anwenden?

Für Schulze war das die entscheidende Frage, und die Strategie der Erlebnisanhäufung habe er angesichts der „unverrückbaren Grenze der inneren Reichtumssteigerung“ für einen Fehler gehalten. Schulze hielt diese „Akkumulationsstrategie“ für nicht zukunftstauglich. Erlebnisse nutzten sich ab, die Erfüllung des inneren Bedürfnisses nach Steigerung werde immer schwieriger. Das soziale Hamsterrad drehe sich nicht mehr primär um den Erfolg, sondern um schöne Erlebnisse, aber es bleibe ein Hamsterrad. Wie könnte es zum Stillstand kommen?

Delhey und Schneickert vermuten, dass weniger die Status- oder Erlebnisorientierung an sich in die Krise geraten seien, sondern ihre Verwirklichung. Das Leitbild dafür müsse zukünftig das einer Begrenzungslogik sein: Für die Binnenorientierung wäre diese geprägt von der Einsicht in die Begrenztheit der menschlichen Leistungs- und Erlebnisfähigkeit, nach außen von der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen. Das wären Umwertungsprozesse, die nicht sozialstrukturell neutral, sondern konflikthaft verlaufen werden. Es sei zu erwarten, dass es um die Beibehaltung des Erlebnisstandards wie des erreichten Wohlstands Kämpfe geben wird. Dabei werden es diejenigen leichter haben, die in den Verwertungslogiken der alten Statusorientierung die besseren Chancen haben. Wer dazu auch noch in den Genuss des schönen Lebens komme, werde seine Bastionen wohl nur unter Zwang verlassen.

