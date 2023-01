Empfindliche Knolle : Wie die Kartoffel fit für den Klimawandel wird

Die Zukunft der Kartoffel ruht in 15 Tanks. Sie sind knapp hüfthoch, cremefarben oder grau und stehen in einem Labor in Gatersleben, Sachsen-Anhalt. „Das ist die Kartoffel-Kryobank“, sagt Manuela Nagel, und man ahnt an ihrem Ton, dass sie hier einen großen Schatz präsentiert. In den Tanks sind winzige Sprossspitzen von Kartoffelpflanzen in flüssigem Stickstoff eingefroren. Sie stammen von Sorten aus Südamerika, Europa und Deutschland und produzieren Knollen mit roter, brauner, gelber oder lila Schale.

Aber nicht nur „in kryo“, sondern auch als Pflänzchen im Glas oder auf dem Feld, und als Samen von Wildkartoffeln werden die Gene der Kartoffel hier am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) für die Ewigkeit be­wahrt. Es sind Gene darunter, die die Knollen zu gelben Pommes- oder Stärkekartoffeln wachsen lassen. Andere Gene verleihen den Frühkartoffeln zarte Schalen, und wieder andere geben Suppenkartoffeln ihre mehlige Konsistenz. Am IPK ist auch das Erbgut bewahrt, das die Pflanzen toleranter gegenüber Kälte macht – oder sie Hitze ertragen lassen.