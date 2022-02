Gentechnik und Ökoanbau : „Wir können nicht in der Bioblase vor uns her träumen“

„Wir können nicht in der Bioblase vor uns her träumen“

Herr Niggli, Sie gelten als wissenschaftlicher Vordenker des Biolandbaus. Was würde einen größeren Nachhaltigkeitseffekt erzielen: Sollte man den weltweit kleinflächigen Biolandbau umfangreich fördern oder lieber die konventionelle Landwirtschaft in kleinerem Maßstab verändern, die weltweit über 98 Prozent der Anbaufläche betrifft?

In Europa und weltweit ist der Biolandbau nur eine Nische. Die wichtige Herausforderung ist, wie man die konventionelle Landwirtschaft sehr viel nachhaltiger machen kann. Wir können nicht in der Bioblase vor uns her träumen und glücklich sein! Stellt man ganz auf Biolandbau um, geht die Produktivität stark zurück. Dann müsste man viel mehr Lebensmittel importieren und damit Umweltwirkungen in andere Länder exportieren. Eine Vergrößerung der Anbaufläche würde global Hochmoore und Grünflächen gefährden. Das hätte katastrophale Auswirkungen auf die Biodiversität, und die damit verbundene Freisetzung von Kohlenstoff wäre ein Riesenrückschritt in der Klimapolitik. Die Kombination von hoher Produktivität und einer hohen ökologischen Nachhaltigkeit ist der Weg, den wir heute gehen müssen. Da braucht es noch mehr als Bio, und da müssen sich sehr viele konventionelle Landwirte beteiligen.

Ökolandbau allein kann die Welt also nicht ernähren?

Nein. Es wäre nur möglich, wenn sich der Konsum global vollständig ändert, was aber kein landwirtschaftliches Problem, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung ist. Der Ökolandbau entstand in Mitteleuropa in den gemäßigten Zonen und kann nicht als Blaupause allen Anbauformen, Gesellschaften und Systemen übergestülpt werden. Da kann ich nicht mitgehen in den vielen Diskussionen, die von Ökoverbänden geführt werden: „Wir können die Welt ernähren“ ist eine irreführende, falsche Diskussion. Man kann einzelne Techniken des Biolandbaus verwenden, allerdings werden diese in einzelnen Ländern schon seit Jahrhunderten angewendet.

Hilft es, wenn wir uns alle vegan ernähren würden, wie das jetzt auch in Studien gelegentlich vorgerechnet wird?

Vegane Ernährung hilft nur, gewisse Spitzen zu brechen. Der Fleischkonsum ist in Mitteleuropa bezogen auf Ökologie, Gesundheit und globale Ernährungssicherheit um etwa 60 Prozent zu hoch. Wir bauen weltweit auf 12 Prozent der landwirtschaftlichen Nutz­fläche Getreide für Vieh an. Der Ve­ganer hilft, dass dieses Getreide direkt in die menschliche Ernährung geht. Aber mit einer rein veganen Ernährung würden wir die Katastrophe verschlimmern — wir könnten die Weltbe­völkerung nicht ernähren. Denn Tiere nutzen ja zwei Dinge: erstens das Grasland mit zwei Dritteln der bewirtschafteten Fläche. Weil nichts anderes dort wächst, ist Tierhaltung dort standortgerecht. Das Zweite sind Getreidenebenprodukte, die nur als Tierfutter Verwendung finden.

Ein totaler Veganismus rettet also auch nicht die Welt?

Das ist ja das Problem, warum gute Ideen plötzlich sektiererisch werden: Wenn man aus einem guten Motiv heraus ein global gültiges Gesetz ableiten möchte, wird es ideologisch. Und das ist teilweise auch dem Biolandbau passiert — mancher möchte seine Idee auf alle übertragen.

Das Manko des Biolandbaus ist die geringere Produktivität: Der Ertrag pro Fläche ist etwa bei Weizen oder Kartoffeln um bis zu 50 Prozent reduziert. Ertragseinbußen ließen sich zwar durch vergrößerte Bioflächen wettmachen. Aber wäre es stattdessen nicht nachhaltiger, eine kleinere Fläche intensiv zu bewirtschaften und so mehr Naturfläche zu gewinnen?

Diese Segregation von Produktion und Ökologie funktioniert nicht, denn sehr intensive Flächen, auch wenn es nur Teilflächen sind, belasten zum Beispiel das Grundwasser, und die Böden erodieren. Man hat dann weniger breitflächig, dafür aber kleinräumig sehr intensive Umweltschäden. Daher hat man heute die Vorstellung, dass die gesamte Agrarfläche, die viel Platz einnimmt, schonender bewirtschaftet werden sollte.

Fungizide kommen auch im Ökolandbau zum Einsatz – so belastet bei­spielsweise Kupfer im Kartoffelanbau das Grundwasser. Ist Bio wirklich schonender?