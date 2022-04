Weibliche Wut : Schluss mit dem Liebreiz

Zur Mutter einer Revolution wird man eigentlich nicht aus Bequemlichkeit. Doch so lautet das Narrativ von Rosa Parks’ Bus-Boykott am 1. Dezember 1955, der neben Massenprotesten zum Ende der Rassentrennung in Verkehrsmitteln führte und die Bürgerrechtsbewegung mitinitiierte. Nach einem langen Arbeitstag sei sie, eine einfache Näherin in Montgomery, Alabama, in den Bus gestiegen und habe sich einem spontanen Impuls folgend geweigert, ihren Platz für einen weißen Fahrgast zu räumen – weil sie so müde war. In ihrer Autobiographie moniert Parks, dass die Müdigkeits-Geschichte derartig verbreitet wurde. Sie schreibt, sie war weder schläfrig noch altersschwach: „No, the only tired I was, was tired of giving in.“ Sie war es nur müde nachzugeben. Eigentlich war sie sehr wütend. Weniger bekannt ist, dass die damals 42-Jährige als Aktivistin für die Rechte von Afroamerikanern kämpfte. Als erste Frau schloss sie sich einem lokalen Ableger einer radikalen Organisation an und sammelte Spenden für dunkelhäutige Männer, die wegen Vergewaltigungen an weißen Frauen angezeigt waren. Doch in der Öffentlichkeit stand sie als zufälliges Unschuldslamm besser da denn als wütende Kämpferin.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Damals wie heute mühen sich Frauen, die Contenance zu wahren – denn weibliche Wut ist ein Pro­blem. Wütende Frauen werden als verrückt abgestempelt, sie seien „hysterisch“ und „außer Kontrolle“. Frauen, die Wut zeigen, schaden ihrem Ansehen und ihrem Anliegen, berichten Forscher. Sie gelten als unzurechnungsfähig und inkompetent. Eigentlich absurd: Frauen werden als emotionaler bezeichnet, doch dieses eine Gefühl, der Zorn, ist das moralische Eigentum von Männern. Woher rührt dieses Wut-Paradoxon? Wie können sich Frauen ihrer Wut bemächtigen? Denn der Ärger kann eine enorme Kraft entfalten, die Frauen wie Männer nutzen können.