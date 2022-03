Streeck zur Ukraine : Der Überhang des amerikanischen Imperiums

Steht die Zukunft seines Imperiums im Ukrainekonflikt auf der Kippe? So sieht es der Soziologe Wolfgang Streeck. Am 8. März 2022 gab Präsident Biden das Importverbot für russisches Erdöl und Erdgas bekannt. Bild: AFP

Wie funktioniert ein Imperium? Wenn man das nur wüsste! Man wäre wohl der Lösung des Rätsels den entscheidenden Schritt näher, das der russische Präsident Putin mit dem von ihm befohlenen Angriff auf die Ukraine der Welt gestellt hat. Mit den auf Wechselseitigkeit geeichten Rationalitätsunterstellungen der internationalen Politik scheint man sein Handeln kaum noch erfassen zu können. Ob Putin verrückt geworden sei, war eine Frage, die in der Weltpresse ernsthaft gestellt wurde, als wäre ihre empirische Beantwortung per Ferndiagnostik möglich. In dieser Lage hat der Historiker Jörg Baberowski am 1. März in der F.A.Z. die Kategorie des Imperiums ins Spiel gebracht: Man müsse Putins Politik, um sie zu verstehen, einen Ordnungsrahmen unterlegen, der den postkolonialen Akteuren des Westens fremd geworden sei. Ein Imperium, aber auch ein Staat, der ein Imperium wiederherstellen oder den Verlust eines Imperiums ausgleichen will, hat andere Interessen als ein Nationalstaat. Elektrisierend ist es daher, wenn man im Kommentar eines angesehenen Sozialwissenschaftlers zum gegenwärtigen Krieg nach umfangreichen Ausführungen auf den resümierenden Satz stößt: „This is how an empire works.“

Wolfgang Streeck, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, spricht an dieser Stelle seines am 1. März im Blog der britischen „New Left Review“ publizierten Aufsatzes „Fog of War“ allerdings nicht von Russland. Ja, er spricht im gesamten Aufsatz überhaupt nicht von Russland als einer imperialen Macht – und im Grunde gar nicht von russischer Macht im Sinne von Handlungsfreiheit, Initiative und Ordnungsideen.

Streecks Imperium ist das amerikanische, und die Lektion über den Funktionsmechanismus eines solchen Gebildes lernen derzeit angeblich die „EU-Europäer“, insbesondere Politiker mit grüner Parteizugehörigkeit: „Wenn man den USA erlaubt, einen zu beschützen, schlägt die Geopolitik alle andere Politik, und diese Geopolitik wird von Washington allein definiert.“

Ringkampf am Abgrund

Die westliche Einigkeit gegenüber der russischen Aggression stellt sich Streeck als Effekt des amerikanischen Imperialismus dar. Den „Abstieg des europäischen Staatensystems in die Barbarei des Krieges“ bestimmt er eingangs als das, was er erklären will. Sein Bild vom „unerbittlichen Ringkampf am Rande des Abgrunds, in dem schließlich beide Seiten von der Klippe stürzen“, wird manchen Leser als skandalöse Relativierung von Putins Entfesselung des Krieges abstoßen. Den russischen Angriff nennt Streeck zwar „mörderisch“, aber schief ist schon seine Formulierung, er gelte einem Land, mit dem Russland einmal einen gemeinsamen Staat geteilt habe. Das klingt so, als machte es die Invasion besonders barbarisch – dabei ist die Wiederherstellung dieser staatlichen Einheit das ausdrückliche Kriegsziel Putins, das er nach eigenem Bekunden nicht nur zur Abwehr westlicher Provokationen verfolgt, sondern zur Restauration eines vermeintlichen historischen Normalzustandes.

Streeck kommt der Leugnung der Existenz der ukrainischen Nation nahe, wenn er die Ukraine höhnisch ein zwischen erstaunlich vielen Oligarchen gespaltenes Haus nennt. Den internationalen Beziehungen widmete er unlängst bei Suhrkamp ein Buch, mit dem er, wie Günther Nonnenmacher in der F.A.Z. resümierte, „eine holistische Theorie“ vorlegte, „die nicht weniger anstrebt, als die Natur von Gesellschaften und Staaten sowie des gesamten Staatensystems zu erklären“. Als „unvollendetes und unvollendbares liberales Imperium im Stadium seines absehbaren Scheiterns“ wird dort die Europäische Union charakterisiert, der Streeck laut Nonnenmacher „eine bis zum Hass gesteigerte Abneigung“ entgegenbringt.

Die Inspiration der Politiktheorie durch die Klassenanalyse sieht in der jüngsten Anwendung nun so aus, dass Streeck nach Belieben zwischen Interessengruppen, Regierungen, Staaten und Staatsmännern hin und her springt, wenn er Akteure identifiziert, denen er Schuld an der „monströsen“ Entwicklung aufbürdet. Verächtlich, wie man es von ihm kennt, kommentiert er die „sogenannte ‚Qualitätspresse‘“ und die „örtlichen Kommentariate“. Die empirische Triftigkeit seiner Darlegungen mag dahinstehen, da er die Essayform gewählt hat. Aber man wird kaum sagen können, dass er stringenter argumentiert als ein gewöhnlicher Leitartikel.