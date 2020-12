Das Ideal „vivre ensemble“ : Wie Macron gegen den Islamismus vorgeht

Aktualisiert am

Er ist sicher, dass sie voll Ungeduld und Freude darauf warten, in den Kampf zu ziehen: Präsident Macron rekrutiert am 2. Oktober 2020 republikanische Junggardisten in Les Mureaux. Bild: Reuters

Anfang Oktober kündigte Präsident Macron ein Gesetz gegen den Islamismus an. Gleich dreimal beschwor er in seiner Rede das republikanische Ideal des „vivre ensemble“. Doch was verbirgt sich dahinter?