Der Blick vom All zur Erde bewegt uns nicht erst seit wir uns ihrer Gefährdung bewusst wurden. Ein Gespräch mit dem Historiker Alexander Geppert.

Wirkmächtig, auch in Schwarz-Weiß und noch nicht als Murmel: Diese Aufnahme der Erde aus dem All entstand 1946. Bild: Getty

Herr Geppert, Wissenschaftler machen Ernst damit, das Anthropozän als neue erdgeschichtliche Epoche auszurufen, so irreversibel haben wir Menschen den Planeten verändert. Die planetare Dimension der Umweltprobleme wird oft mit Aufnahmen der Erde aus dem All illustriert, und Astronauten berichten gern davon, wie zerbrechlich der Planet mit seiner dünnen Atmosphäre ihnen von dort oben aus erschien. Kam dieses visuelle Motiv erst mit der bemannten Raumfahrt auf – etwa mit Apollo 8 und dem Bild des Erdaufgangs über dem Mond an Weihnachten 1968?

Nein, zumindest das Motiv ist viel älter. Natürlich bestreite ich nicht die Wirkmächtigkeit von „Earthrise“ von 1968 oder „Blue Marble“ – eine Aufnahme der ganzen Erde, die 1972 beim letzten Flug zum Mond entstand. Aber ähnliche Fotografien gab es längst. Aufnahmen der Erde aus dem All zu machen – „umgekehrte Astronomie“ zu betreiben, wie Peter Sloterdijk das nennt – wurde bereits seit 1946 versucht, als die Amerikaner eine erbeutete V2-Rakete mit einer Kamera ausstatteten.