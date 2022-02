World Happiness Score : Wenn Glück unglücklich macht

Bisher gab es zum Erfassen des Glücklichseins eine einfache Methode: Jedes Jahr sollten Menschen auf einer Skala von eins bis zehn ihr Leben bewerten. Zehn steht dabei für das bestmögliche Leben, Null für das schlimmste. Aus diesen Angaben errechnen Wissenschaftler im Auftrag der Vereinten Nationen seit zehn Jahren den World Happiness Score. Besonders weit oben sind hier skandinavische Länder. Wo Hygge zelebriert und – wie einen Medien glauben lassen – Gemeinsamkeit gefördert wird, da ist Glück. Finnland und Island belegen in der jüngsten Erhebung die vorderen Ränge, wenn es nach der durchschnittlichen Bewertung des Lebens geht, Deutschland steht auf Platz sieben.

Doch nun befragte eine Gruppe belgischer Psychologen 7443 Menschen in vierzig Ländern zu ihrem Wohlbefinden. Das Ergebnis erschien in den Science Reports und weckt Zweifel, ob der World Happiness Score ein realistisches Bild zeichnet. Gerade dort, wo die vermeintlich glücklichsten Menschen leben, fühlen sich andere unter Druck gesetzt – von der Erwartung, ebenfalls glücklich sein zu müssen. Die Studienautoren vermuten, dass in solchen Ländern vielleicht besonders viele glückliche, aber auch besonders viele unglückliche Personen leben. Laut den Initiatoren des World Happiness Scores sei dies nicht der Fall. In westeuropäischen Ländern, die eher im oberen Bereich der Liste rangieren, ist laut einer ihrer Erhebungen auch die „Ungleichheit des Wohlbefindens“ am niedrigsten. Egon Dejonckheere von der Katholischen Universität Löwen, Erstautor der belgischen Studie, hält die Berechnungen für den World Happiness Score an sich für eine gute Sache – nur sollten sich politische Entscheidungsträger nicht allein darauf verlassen.