Wutanfälle sind eine Art von Drohung. Wer das Gespräch mit einem Unbeherrschten fortsetzt, könnte zu Schaden kommen, und viele ziehen es bei solchen Aussichten vor, den Aufgebrachten einfach sich selbst zu überlassen. Das wiederum mag es für diesen attraktiv machen, die eigene Empörung um ihrer sozialen Abschreckungswirkung willen zu übertreiben.

Überführte Schwarzfahrer sind ein gutes Beispiel dafür. Um ihrer Bestrafung zu entgehen, geben sie gerne mal den Besinnungslosen, aber hartnäckige Kontrolleure wissen, dass viele dieser Wütenden wenig später dann doch kooperieren, sei es nun kleinlaut weiterschimpfend oder um Gnade bettelnd. Das Risiko solcher professionellen Hartnäckigkeit scheint neuerdings freilich anzuwachsen, oder jedenfalls liest man immer häufiger von Fahrgästen, die sich durch tätliche Angriffe auf das Personal für polizeiliche Festnahmen qualifizierten.

Einer dänischen Soziologin ist es unlängst gelungen, zwei Teams von Fahrscheinkontrolleuren dafür zu gewinnen, ihre Einsätze mittels Körperkamera aufzuzeichnen. Bei der Auswertung dieses Materials ging es zunächst darum, verschiedene Reaktionsweisen der Schwarzfahrer zu unterscheiden. Ein wichtiger Unterschied liegt darin, ob die Überführten die Autorität der Kontrolleure und die Berechtigung der verhängten Sanktion anerkennen oder nicht.

Wenn Schwarzfahrer ausfällig und handgreiflich werden

Nach der Anerkennung versuchten viele, mildernde Umstände geltend zu machen – sei es, um sich vor den Zuschauern als honoriger Fahrgast zu erweisen, sei es in der stillschweigenden Hoffnung, die Kontrolleure milde zu stimmen. Einer, der sein Ticket erst nach dem Beginn der Kontrolle gelöst hatte, legte unaufgefordert und zur Demonstration seiner allgemeinen Rechtstreue gleich noch weitere Fahrscheine vom selben Tag vor. Eine Mutter mit drei Kindern, von denen zwei schon zu alt waren, um unentgeltlich mitzufahren, gab an, dass es sich um Spielkameraden ihres eigenen Kindes handele, deren Alter sie nicht genau kenne. Ein Grenzfall dieser Strategie ist erreicht, wenn der Schwarzfahrer sich zur verfolgten Unschuld stilisiert, also aufgrund besonderer Umstände ein Recht auf Straflosigkeit in Anspruch nimmt. Da ist er schon kurz davor, die Legitimität der Ordnungshüter zu bestreiten.

Diese Haltung nehmen Schwarzfahrer ein, die schon die ihnen zugewiesene Rolle des Kontrollierten ablehnen, etwa durch Ignorieren der Kontrolleure oder durch den Ausdruck lautstarker Verachtung für sie und ihre Institution. In solchen Fällen gilt es, den rebellierenden Fahrgast umzustimmen und ihn, wenn das nicht gelingt, so lange festzuhalten, bis die Polizei erscheint, um ihn abzuführen. Die Gewaltnähe dieser Situationen liegt auf der Hand, und manche Schwarzfahrer scheinen darauf zu kalkulieren, dass die Kontrolleure lieber ihren Auftrag missachten, als eine solche Eskalation zu riskieren.

Dass dieses Kalkül nicht ganz unrealistisch ist, zeigt eine zweite Auswertung der Videoaufzeichnungen, die zusätzlich auf Interviews mit den Kontrolleuren zurückgriff. Ihr Ausgangspunkt lag in der Beobachtung, dass die aufgebrachten Schwarzfahrer von den verschiedenen Kontrolleuren derselben Organisation sehr ungleich behandelt werden. Nur das eine der beiden untersuchten Teams verhielt sich nämlich auf seinen Einsätzen ungefähr so, wie die Organisation es erwartet. Nach der „Philosophie“ dieser unnachsichtigen Kontrolleure hat jeder Schwarzfahrer die gleiche Behandlung verdient. Es wäre ungerecht, nur die Sanftmütigen und Wohlerzogenen für den fehlenden Fahrschein zu belangen, die Polternden dagegen laufen zu lassen. Außerdem könne eine solche Politik der öffentlich geübten Nachsicht ihre Zuschauer dazu ermuntern, die Lauten und Aggressiven bei nächster Gelegenheit nachzuahmen. Die unsanften Berührungen, die Kontrolleure bei diesem Vorgehen gelegentlich einstecken müssen, gehörten für sie zu den notwendigen Kosten der Rechtsdurchsetzung.

Die zweite Gruppe der Kontrolleure verhielt sich weniger beherzt. Statt hässliche Szenen zu riskieren, ließ man die „Beförderungserschleicher“ lieber davonkommen. Vor allem das Verhalten dieser zweiten Gruppe zeigt an, dass Aussicht auf Gewalt ähnlich wirkt wie durchgeführte Bestechung: Teile des Publikums wenden sich an die persönlichen Interessen des Personals, auf dass dieses ihnen aus Furcht oder Freude ihre Wünsche erfülle, und auf der Strecke bleiben hier wie dort die Gleichheit vor dem Gesetz und die zentrale Lenkbarkeit der Organisation.