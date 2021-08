Geschlechterungleichheit : Haben wir Ihr Interesse an dem Job geweckt?

Es gibt immer noch deutlich mehr Männer in Führungspositionen als Frauen. Warum? Da kann schon ein Blick in die Stellenanzeigen helfen – die verraten einiges über die Gründe für Geschlechterungleichheit am Arbeitsplatz.

Gute soziologische Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die großen Themen des Faches auch anhand kleinerer Studien untersuchen kann. Etwa das Thema Geschlechterungleichheit: Bekanntlich ist der deutsche Arbeitsmarkt durch eine ausgeprägte geschlechtsspezifische Segregation in verschiedene „typische“ Berufe sowie eine deutliche Dominanz von Männern in Führungspositionen geprägt. Wie erhält sie sich, wie reproduziert sich diese Ungleichheit?

Die Soziologie bietet grob gesagt dafür zwei Erklärungen an: Diskriminierung und Selbstselektion. Also dass Frauen von bestimmten Teilen des Arbeitsmarktes ausgeschlossen werden oder dass sie sich selbst ausschließen. Die erste Erklärung lässt sich leichter für arbeitsmarktpolitische Gegenmaßnahmen einsetzen. Die zweite ist problematischer, denn wenn sich Frauen tatsächlich selbst entscheiden, in bestimmten (eben dann von Männern dominierten) Berufen gar nicht arbeiten zu wollen, scheint das ja eine gewollte Ungleichheit zu sein. Aber ist das keine Diskriminierung? Und steckt hinter der männlichen Dominanz in Führungspositionen dann auch vielmehr der Wunsch von Frauen, solche Positionen nicht anzustreben?