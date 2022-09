Kleinkinderfernsehen : Babys vor Bildschirmen

Plausibilitäten sind noch keine Tatsachen. Kaum eine Frage verführt so sehr dazu, über diese epistemologische Binsenweisheit hinwegzusehen wie die, ob und wie weit Fernsehen der frühkindlichen Entwicklung abträglich ist. Zwischen 1997 und 2014 hat sich die Zeit, die Kinder zwischen null und zwei Jahren vor Bildschirmen verbringen, glatt verdoppelt. Im Jahr 2009 war ein Kind bei seinem ersten Fernsehkonsum im Schnitt vier Monate alt.

Kann da noch beschwichtigen, dass die erste Generation, die mit der Fernbedienung groß geworden ist, bald in Rente geht, ohne dass das Abendland davon untergegangen ist? Doch ein empirisch unterfüttertes Pauschalurteil ist hier schwieriger denn je – zumal seit 2010, als das erste iPad auf den Markt kam und ein Bildschirm damit heute nicht notwendig nur Glotze ist, sondern auch interaktives Spielzeug sein kann.

Psychologen um Bahia Guellai von der Université Paris Nanterre haben nun in „Frontiers in Psychology“ den Versuch unternommen, die Studienlage zum Thema zu sichten, und 478 Fachartikel aus den Jahren 2000 bis 2020 ausgewertet. Dabei kommen sie tatsächlich zu dem Ergebnis, dass die Zeit vor dem Bildschirm für die kognitive Entwicklung von Kleinkindern nicht nur nicht schädlich ist, sondern sogar förderlich sein kann.

Bevor nun all jenen Eltern ein Stein vom Herzen fällt, die ihre Kleinen in den vergangenen beiden Jahren noch öfter als sonst vor den Schirm gesetzt haben, damit Ruhe ist im Homeoffice: Genau so geht es nicht. Neben dem No-brainer, dass, wenn überhaupt, nur altersgerechte Inhalte Kleinkinder am Schirm weiterbringen, weist alles darauf hin, dass sich dort positive Effekte dann (und nur dann) einstellen, wenn die Eltern mitgucken oder mitspielen. Wessen Nachwuchs also noch nicht im Harry-Potter-Alter ist, wird den Kleinen vielleicht doch lieber etwas vorlesen wollen, als sich die Teletubbies anzutun.