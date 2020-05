Corona und die Gesellschaft : Gut geht’s, aber die Familie nervt

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Forscher fragten auch nach der persönlichen Zufriedenheit vor und seit der Pandemie. Auch hier ist es demnach zu einer überraschenden Angleichung gekommen: Waren die Befragten bisher am zufriedensten mit ihrem Familienleben, ist es gerade hier zu einem Absturz der Zufriedenheit gekommen, während umgekehrt die Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit einen ebenso deutlichen Zuwachs erlebt. Und das nur am Rande: Die SOEP-CoV konnte sogar feststellen, dass die Deutschen in der Corona-Krise besser schlafen! Man scheint sich also plötzlich selbst sehr viel gesunder zu fühlen – und das mitten in einer Pandemie, während man sich gleichzeitig in der Familie immer unwohler fühlt. Dass das vor allem weibliche Befragte betreffe, so Kühne und Kroh, ist sicher nicht überraschend, tragen sie in den Familien doch die Hauptlast der Krisenbewältigung.

Auch Karl Ulrich Mayer sprach sich in seinem Beitrag zu der Vortragsreihe entschieden gegen die Annahme oder gar Hoffnung aus, Corona werde wie ein großer sozialer Gleichmacher wirken. Er sah den wichtigsten Beitrag der Soziologie zur wissenschaftlichen Aufklärung über die Pandemie darin, den Zusammenhang von Risikogruppen und der gegebenen sozialen Ungleichheit zu verdeutlichen. Als Beispiel dafür verwies Mayer auf die Vereinigten Staaten: Die Bilder aus New York sollten uns nicht täuschen, denn was sie nicht zeigten, sei die ethnische Zusammensetzung sowohl der Corona-Infizierten als auch der Toten. Die schwarze Bevölkerung sei nämlich in beiden Gruppen doppelt so stark vertreten wie die Weißen, obwohl sie nur etwa 13 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Wer also behauptet, die Corona-Krise träfe „uns alle“ doch irgendwie gleich, muss gegenüber der sozialen Ungleichheit der Gesellschaft schon erstaunlich blind sein.