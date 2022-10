Soziologie : Was dem modernen Kapitalismus Vorschub leistete

Sparsame Kaufleute in calvinistischen Amsterdam 1585 - hier in einer von Schauspielern nachstellten Szene. Bild: F.A.Z. - Foto Michael Löwa

Nach der wohl berühmtesten These Max Webers war es die Wirtschaftsethik einiger protestantischer Sekten, die dem modernen Kapitalismus seine Pioniere bescherte. Weber erläutert dies an den klassischen Tugenden des mittelständischen Unternehmers: Fleiß; Disziplin; Gleichsetzung von unerwiderter Großzügigkeit mit Geldverschwendung; Bereitschaft, um künftiger Vorteile willen auf gegenwärtige Freuden zu verzichten. Den ersten modernen Unternehmern habe man all diese Zumutungen an die eigene Lebensführung nur unter religiösen Vorzeichen beibringen können. Den ökonomischen Erfolg sollten sie nämlich nicht um seiner selbst willen, sondern als Anzeichen des eigenen Gnadenstandes erstreben. Eine Haltung der durchgängigen Opferbereitschaft sollte ihnen helfen, die Furcht vor einem Gott zu beschwichtigen, dessen Wohlwollen sich durch einzelne Großtaten nicht länger herbeizwingen ließ. So konnte eine Verzichtsbereitschaft, die früher einmal ins Kloster geführt haben würde, in den Dienst weltlicher Ziele treten.

Ein starkes Argument zugunsten dieser These liegt in der Unwahrscheinlichkeit einer situationsunabhängigen Arbeitsmotivation. Die Zeitgenossen der frühen Kaufleute pflegten zu arbeiten, um zu leben, und nicht etwa umgekehrt, und noch zu Webers eigener Zeit war diese gleichsam natürliche Einstellung zur Arbeit keineswegs ausgestorben. Weber erläutert das an jenen Indus­triearbeitern, die weniger arbeiteten, nachdem man ihnen den Akkordlohn erhöht hatte, um sie zur Mehrarbeit anzuspornen. Auf die Idee, das eigene Leben der eigenen Arbeit zu widmen, musste man also erst einmal kommen.