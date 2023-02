Aktualisiert am

Verkehrsforschung : Was bringen Tempo-30-Zonen wirklich?

Buxtehude ist Avantgarde. Die Kleinstadt westlich von Hamburg, bekannt als Schauplatz des Grimm’schen Märchens vom Hasen und dem Igel, war der Ort, wo im November 1983 die erste Tempo-30-Zone Deutschlands eingerichtet wurde – gegen massiven Widerstand. Doch die Proteste verrauchten schnell, und aus dem Versuch wurde eine große Erfolgsgeschichte. Heute gibt es Tempo-30-Zonen in allen Städten des Landes.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Jetzt hat man die Geschwindigkeit in Teilen der Altstadt Buxtehudes weiter gedrosselt. Seit dem Sommer stehen Tempo-20-Schilder am westlichen Ende der Fußgängerzone, aber das ist Johannes Kleber, dem städtischen Verkehrsplaner, noch zu schnell. Er hätte gerne Tempo 10 angeordnet, um das Leben in der Altstadt weiter zu entschleunigen. Dort sei es sehr eng und wuselig, erzählt er, dafür aber gemütlich. Buxtehude möchte noch mehr wie der schlaue Igel sein. Wer entschleunigt, gewinnt.

Bis nach Berlin hat sich dieses Motto noch nicht herumgesprochen. Das Verkehrsministerium stellt sich seit Jahrzehnten quer, den Kommunen freie Hand bei der Geschwindigkeit zu gewähren. Jeder Vorstoß, das Tempo in Städten und Gemeinden zu drosseln, löst eine emotionale Debatte im Land aus. Autofahrer fühlen sich gegängelt und in ihrer persönlichen Freiheit verletzt, während Anwohner und Eltern endlich mehr Ruhe und Sicherheit fordern.

So war es schon 1957, als Deutschland über die Wiedereinführung von Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften stritt. Mütter beklagten Kinder, die beim Spielen von Autos getötet worden waren, Gegner des Tempolimits gaben nicht der hohen Geschwindigkeit, sondern den mangelnden Fahrfähigkeiten der Autofahrer Schuld. Am Ende wurde das erste Tempolimit beschlossen. Seither gilt innerorts Tempo 50 in Deutschland – für Tempo 30 braucht es gute Gründe. Und meist muss es erst zu einem schweren Unfall kommen, bevor das Tempolimit gesenkt wird.

Den Kommunen reicht es langsam

Bis heute hat sich daran wenig geändert. Der Bund gibt die Geschwindigkeit vor, obwohl Anträge, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern, schon Ende der Achtzigerjahre im Bundestag gestellt wurden. Schon damals verfolgten die Antragsteller drei Ziele: mehr Verkehrssicherheit, mehr Umweltschutz, mehr Lebensqualität. Doch die Vorstöße scheiterten in den Ausschussgremien. Autofahrer würden solche Geschwindigkeitsbegrenzungen schlicht nicht akzeptieren und einhalten, lautete die Begründung noch in den Neunzigerjahren. Bei dieser Haltung blieb es, dem Auto wurden jederzeit Vorrang und Vorfahrt gewährt, sogar noch 2010, als der Wissenschaftliche Beirat beim Verkehrsministerium die Einführung von Tempo 30 als neue Regelgeschwindigkeit empfahl.

Und heute? Heute reicht es den Kommunen. Sie wollen sich nicht mehr länger vorschreiben lassen, wo sie ein Tempolimit einführen dürfen. Fast 500 Städte, Gemeinden und Landkreise engagieren sich deshalb in der parteiübergreifenden Initiative „Lebenswerte Stadt“, die Großstädte wie Freiburg, Köln, Leipzig und Bremen im Sommer 2021 gründeten. Damit deckt sie rund 28 Millionen Einwohner ab, ein Drittel des Landes.