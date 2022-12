Soziologie des Schenkens : Die ungeschriebenen Regeln des Schenkens

Warum beschenken sich so viele Menschen gerade an Weihnachten? Der Gabentausch lässt sich wie viele Rituale des Weihnachtsfests kaum rational begründen.

Warum werden Weihnachtsgeschenke so umständlich verpackt, wenn sie dazu erst aus den Paketen befreit werden müssen, in denen sie ohnehin geliefert wurden? Weshalb ist der Gabentausch so symmetrisch, bei Kindern jedoch meist einseitig? Viele Rituale des Weihnachtsfests lassen sich kaum rational begründen. Die Antwort auf entsprechende Nachfragen lautet häufig: „Das haben wir schon immer so gemacht.“

Doch diese Auskunft ist ebenso zutreffend wie unzureichend: Damit eine Tradition reproduziert wird, muss sie nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart sozial unterstützt werden. Trotz einiger Ermüdungserscheinungen ist dies beim Weihnachtsfest offenbar nach wie vor der Fall: Es gibt wenige Gelegenheiten, an denen so viele Menschen – zumindest im westlichen und ehemals christlich geprägten Teil der Welt – zum gleichen Zeitpunkt und in derart homogener Weise handeln. Und doch scheint es für die Weihnachtsfeierlichkeiten dort, wo sie gepflegt werden, weder detaillierte Begründungen noch äußere Vorgaben zu geben. Außer den gesetzlich normierten Feiertagen gibt es keine offiziellen Vorschriften, auf die man sich berufen könnte – und dennoch sieht das Ergebnis in zahlreichen Haushalten recht ähnlich aus.

Das Ausmaß einheitlichen Handelns wird deutlich, wenn man das Treiben in den Wohnzimmern genauer untersucht. Bereits in den 1970er-Jahren führte eine Gruppe amerikanischer Soziologen um Theodore Caplow eine Befragung zu den Festtagsaktivitäten in einer mittelgroßen Stadt durch. In „Middletown“, so stellten sie fest, hielten sich die Bewohner ganz überwiegend an eine überschaubare Zahl von Regeln – zum Großteil, ohne diese selbst benennen zu können.

Die große Mehrheit stellte einen Weihnachtsbaum auf, insbesondere verheiratete Paare mit minderjährigen Kindern. Räume, in denen Geschenke ausgetauscht wurden, waren stets weihnachtlich dekoriert, unabhängig davon, ob es sich um eine Privatwohnung oder ein Büro handelte; insbesondere durfte der Raum mit dem Weihnachtsbaum nicht ungeschmückt bleiben. Geschenke wurden vor den Augen einer dafür versammelten Gruppe übergeben, die sich anschließend einem traditionellen Weihnachtsessen widmete. Dies mag nicht mehr überall so aussehen wie in Middletown (Truthahn oder Schinken, bevorzugt beides). Und auch in anderen Hinsichten gibt es regionale Varianten und Veränderungen. Doch wenig spricht dafür, dass die Parameter des Weihnachtsfests sich grundlegend geändert hätten.

Die Bedeutung der Geschenke

Dazu gehören auch die ungeschriebenen Regeln des Schenkens, die einerseits ein hohes Maß an Reziprozität, andererseits aber feine Abstufungen vorsehen. Wer etwas schenkt, erwartet auch, beschenkt zu werden. Nicht opportun wäre jedoch die Erwartung einer Gegengabe, deren Wert exakt dem des eigenen Geschenks entspräche. Auch aus diesem Grund gelten Geldgeschenke als Notlösungen, die zu einer solchen Kalkulation verleiten und außerdem die persönliche Note vermissen lassen.

Denn Geschenke sollen die Kenntnis der Präferenzen des Beschenkten ebenso widerspiegeln wie die Qualität der persönlichen Beziehung – und zudem noch überraschend sein. Diese symbolische Bedeutung der Geschenke drückt sich auch darin aus, dass sie verpackt werden müssen. Ein Stapel verpackter Geschenke unter dem Weihnachtsbaum wird gerne fotografiert, während die ausgepackten Geschenke sogleich verwendet oder unauffällig weggeräumt werden. In Middletown zeigte sich, dass der Wert der Geschenke, die vor allem innerhalb der Familie zirkulierten, sich an „scaling rules“ orientierte, für die das Verwandtschaftsverhältnis ausschlaggebend war: Am großzügigsten bedacht wurden die Ehepartner, danach kamen die Kinder; dann folgten die Geschwister, denen die angeheirateten Familienmitglieder gleichgestellt wurden.

Auch wenn die Beteiligten dieses Regelwerk nicht im Detail formulieren können, halten sie sich überwiegend daran, obwohl bei Zuwiderhandlungen nicht mit ernsthaften Sanktionen zu rechnen ist. Fehler, zum Beispiel bei der Wahl der Geschenke, werden eher behandelt wie Versprecher: Man unterstellt keine böse Absicht und vertraut darauf, dass die Regel sich beim nächsten Mal wieder Geltung verschaffen wird.

Die Ähnlichkeit zur Sprache ist nicht zufällig: Der weihnachtliche Gabentausch ist eine Art Sprache oder ein Code, um die Bedeutung persönlicher Beziehungen mithilfe geeigneter Objekte auszudrücken. Es überrascht daher nicht, dass Kinder nur begrenzt teilnehmen: Einerseits müssen sie die Sprache der Geschenke erst erlernen, andererseits sind sie bekannt dafür, gelegentlich zu direkt und offen zu kommunizieren. Der Weihnachtscode dient aber nicht dazu, die persönlichen Beziehungen realistisch darzustellen, sondern sie bestmöglich in Szene zu setzen.