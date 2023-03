Vor einigen Jahrzehnten wurde in vielen Wohlfahrtsstaaten, unten ihnen neben Deutschland auch Großbritannien, die Haltung der Arbeitsämter zu ihrem Publikum umgestellt. In die offiziellen Rechtfertigungen dieser neuen, da „aktivierenden“ Art der Stellenvermittlung ging neben den Überlegungen von Ökonomen auch die politisch zugkräftige Ankündigung ein, den Faulpelzen unter den Hilfeempfängern endlich einmal das Handwerk zu legen.

Den Arbeitslosen einfach nur zu unterstützen, so die Theorie, berge die Gefahr, dass er sich in seiner alimentierten Lage gleichsam einrichte, und um dies zu verhindern, müsse man ihm stärkere Eigenbeteiligung abverlangen. Seither werden ihm Teile seiner Unterstützung nur widerruflich gewährt. Um sie nicht zu gefährden, muss er eigene Bemühungen um einen Arbeitsplatz nachweisen, also etwa Bewerbungen schreiben und gegebenenfalls auch an Vorstellungsgesprächen teilnehmen. Außerdem wird erwartet, dass er auch schlechtere Arbeitsplätze in Betracht ziehe, solange bessere nicht zu haben sind. Verweigert er solches Entgegenkommen, drohen ihm Leistungskürzungen.