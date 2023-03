Wenn von „feministischer Außenpolitik“ die Rede ist, für die Bundesaußenministerin Baerbock zunächst dem Bundeskabinett und dann der Presse „Leitlinien“ vorlegte, dann beginnt die Geschichte oft mit Resolution 1325, die der UN-Sicherheitsrat am 31. Oktober 2000 einstimmig verabschiedete. Damit formulierte der Rat eine Agenda, die mit der Kurzformel „Frauen, Frieden, Sicherheit“ zum Ausgangspunkt einer Reihe von neun weiteren Resolutionen wurde, die – zuletzt 2019 – die besondere Rolle von Frauen bei der Prävention und Lösung von Konflikten und beim „peace building“ betont und auf den „untrennbaren Zusammenhang zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und internationalem Frieden und Sicherheit“ hinweist.

Eine Fortschrittsgeschichte wurde da­mit nicht begründet. Auch in den Verhandlungssälen am East River machen sich globale Tendenzen eines „Zurückschneidens“ vermeintlich zu üppig wu­chernder liberaler Menschenrechtsentwicklungen bemerkbar. Trotz goldener Worte des UN-Generalsekretärs gelang es nicht, zum zwanzigsten Jahrestag eine Jubiläumsresolution aufzulegen. Stattdessen bekennt sich aber eine wachsende Zahl von Staaten zu Grundsätzen einer „feministischen Außenpolitik“, bei der es um mehr geht als um die Rolle von Frauen in Friedensprozessen oder Karrierechancen im diplomatischen Dienst. „Feministische Außenpolitik bedeutet, patriarchale Strukturen in Außen- und Sicherheitspolitik zu zerschlagen und eine Abkehr von der Fokussierung auf militärische Gewalt, Dominanz und Unterdrückung zu fordern“, schrieben Antonia Baskakov, Nina Bernarding und Kristina Lunz vom Berliner Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP) im November 2021 in der Zeitschrift „Internationale Politik“.