Hat eine Gesellschaft eigentlich so etwas wie einen Selbsterhaltungstrieb? Die Erwartung an ihre Mitglieder, ihrem Fortbestehen gegenüber nicht gleichgültig zu sein? „Die Norm, dass eigene Kinder wichtig sein sollten, verliert unter den Deutschen deutlich an Kraft.“ Dieses „überraschende Ergebnis“ zeigt die vierte Auflage der Vermächtnisstudie, für die im Januar und Februar 2023 gut 4200 Personen im Alter von 23 bis 65 Jahren befragt wurden.

Für Jutta Allmendinger, die Leiterin der Studie am Berliner Wissenschaftszentrum, ist das ein einschneidender Befund. Zum ersten Mal sehe man, dass die Bedeutung von Kindern bei den Befragten sinke. Für junge Frauen ginge es heute um die Frage: Familie oder Job. Dies sei der Abschied von der Idee, Arbeit und Kinder seien vereinbar.

Die Wichtigkeit von Kindern nimmt ab

Die Vermächtnisstudie fragte ihre Teilnehmer zuerst 2015 nach der Wichtigkeit von Kindern in ihrem Leben. Schon vor acht Jahren zeigte sich hier ein großer Abstand zwischen Eltern und Menschen ohne Kinder. Was sich seitdem geändert hat: Letztere bemessen der Elternschaft heute noch weniger Bedeutung zu – auf einer Skala von 1 bis 7 sank der Wert von gut 5 auf 4. Und jene mit Kindern? Bei ihnen hat sich an der Wertschätzung ihrer Elternschaft kaum etwas verändert. Aber die Studie fragte auch, wie wichtig es für die Zukunft sein sollte, Kinder zu haben, und wie es wohl tatsächlich sein wird.

Und da zeigt sich auch bei den Befragten mit Kindern ein Einbruch: Während Eltern 2015 ihre eigene Wertschätzung für Kinder mit einer nur geringen Abschwächung auch an die nach ihnen kommenden Generationen weitergeben wollten, sei dieser Abstand 2023 deutlich gewachsen. Eltern sähen die eigene Elternschaft heute viel weniger als Zukunftsnorm an als noch 2015. Insbesondere jüngere Frauen rieten künftigen Generationen dazu, die Bedeutung eigener Kinder nicht zu hoch zu setzen.

Die „goldene Generation“

Ist das große Projekt der Gleichstellung gescheitert? Männer und Frauen, scheint die Studie zu sagen, sind so lang gleich, bis sie Väter und Mütter werden. Das zeige sich auch daran, dass erst wieder Menschen ab 51 Jahren betonten, wie wichtig Kinder und auch die Weitergabe dieser Norm an nachkommende Generationen sei. Aber in dem Alter seien die Kinder eben schon aus dem Haus, sodass berufstätige Mütter dann keine Doppelbelastung mehr tragen müssten. Allmendinger nennt diese Frauen im Alter von 51 bis 65 Jahren die „goldene Generation“. Sie könnten jetzt wieder das Leben von Vätern führen. Kinder sind also etwas Wunderbares – aber vor allem wenn sie schon erwachsen sind?

Warum glauben die jüngeren Frauen nicht mehr daran, sowohl beruflichen Erfolg haben als auch Mutter sein zu können? Die Studie verrät vieles über die nach wie vor ungleiche Arbeitsteilung in Ehen mit Kindern. Bemerkenswerter sind aber Befunde, in denen es um gesellschaftspolitische Maßnahmen wie geschlechtsspezifische Förderprogramme geht: So wird die Beförderung von Frauen in Unternehmen als fairer als die Beförderung von Männern beurteilt – unabhängig davon, ob es in diesem eine Quotenregelung gibt. Der Effekt ist allerdings in Firmen, die Frauen und Chancengleichheit fördern, schwächer ausgeprägt. Doch in allen Organisationen gilt: Der Erfolg der Frauen wird in höherem oder zumindest gleichem Maß deren Intelligenz und Fleiß zugeschrieben, wie es bei Männern der Fall ist – dies solle als Argument für Förderprogramme interpretiert werden.

Die Frauen wollen sich nicht mehr aufteilen und aufreiben

Man kann die Studie auf zwei Weisen lesen: einerseits als eine Aufforderung, noch mehr zu tun für die Gleichstellung von Müttern und Vätern – in der Familie und im Beruf. Dies ist die zu erwartende politische Lesart. Andererseits könnte man auch den Schluss ziehen, dass diese jüngeren Frauen inzwischen zur Überzeugung gekommen sind, dass ihnen die Werte der Wirtschaft wichtiger sind als jene der Familie. Der Appell der Gesellschaft, die Bürden der Doppelrolle auf sich zu nehmen, scheint bei ihnen nicht mehr anzukommen. Man kann das als resignativ abwerten, man kann darin aber auch einen Akt der Selbstbestimmung sehen. Diese Frauen wollen sich nicht mehr aufteilen und aufreiben und erwarten es vermutlich von ihren Partnern auch nicht. Außerdem denken sie, dass künftige Generationen es eher auch so sehen werden.

Wenn es die dann noch geben wird. Die Gesellschaft kann wohl nicht anders, als an der Norm der Vereinbarkeit von Beruf und Familie festzuhalten. Es kann ihr nicht egal sein, dass junge Menschen sich immer weniger in den Dienst ihrer biologischen Reproduktion stellen wollen. Oder dass sie sagen, Kinder sind selbstverständlich wichtig, aber kriegen sollen sie doch bitte die anderen. Aber wer wären diese anderen?