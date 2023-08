Aktualisiert am

Traumstrände halten nicht immer, was der Katalog verspricht. Bild: picture alliance / Zoonar

Touristen schätzen bekanntlich kaum etwas weniger als andere Touristen. Die Wahl eines Reiseziels steht deshalb unter dem paradoxen Vorzeichen, dass die beliebtesten Destinationen oft die schlimmsten sind, sofern nicht finanzielle oder andere Hürden die Zahl der Besucher limitieren. Wie stark man unter der Anwesenheit der anderen leidet, hängt aber auch von der Art des Reisens ab: Beim klassischen Sightseeing liegt es in der Natur der Sache, dass viele sich für das Gleiche interessieren – und dies sollte bereits im Vorfeld in das Erlebnis eingepreist werden.

Für Extremwanderungen in abgelegenen Gebieten trifft dies weniger zu: Wer etwa in der Wüste Gobi die individuelle Begegnung mit der Natur sucht, könnte schon eine geringe Zahl an Leuten, die sich ebenfalls dorthin aufmachen, als Beeinträchtigung des eigenen Genusses empfinden.