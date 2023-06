Was meint das echte, was das lyrische Ich? Bild: BILAN/EPA/REX/Shutterstock

Wer schwärmt in Till Lindemanns Gedicht „Wenn du schläfst“ davon, eine Person mit dem Beruhigungsmittel Rohypnol betäuben und vergewaltigen zu können? Das lyrische Ich! Schließlich weiß man: Auch im „Heidenröslein“ spricht nicht Goethe. Das klingt literarisch gebildet, plausibel ist es nicht. Es ist eine argumentative Verkürzung mit problematischen Effekten.

„Die moralische Empörung über den Text dieses Gedichts basiert auf einer Verwechslung des fiktionalen Sprechers, dem sogenannten ‚lyrischen Ich‘ mit dem Autor Till Lindemann“, schrieb Helge Malchow im April 2020 in seinem Statement für den Verlag Kiepenheuer & Witsch, in dem der von Alexander Gorkow herausgegebene Lindemann-Band „100 Gedichte“ erschienen ist. Die Behauptung, hier werde ein Prinzip von Lyrik missverstanden, drückte auf die kulturkritische Tränendrüse – oh weh, das Verständnis von Literatur! – und war darauf angelegt, Deutungshoheit darüber herzustellen, welche Fragen legitim seien. Damit wurde nicht nur Lindemann in Schutz genommen. Der Verweis, dass „Phantasien des Bösen“ durch die Kunstfreiheit gedeckt seien, suggerierte, damit sei abschließend geklärt, wie der Gedichttext zu bewerten sei.