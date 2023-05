Soziologische Forschungen zeigen, dass das sogenannte Leistungsprinzip bei der Bewerberauslese in Organisationen nur mit sehr starken Abstrichen zum Zuge kommt. Für die Besetzung der Spitzenstellen hat man dies eigentlich immer gewusst. Denn je höher einer in der Stellenhierarchie seines Hauses hinaufgelangt, umso weniger ist er als Spezialist gefragt, und damit entfallen alle Leistungsvergleiche, die Bewerbergruppen aus gleichartigen Fachleuten vor Augen haben. Stattdessen obsiegt, wer zu führen weiß und sich in hausinternen Machtkämpfen durchsetzen kann. Der hohe formale Rang des Chefs ist also nicht das Symbol, sondern das Substitut seiner fachlichen Überlegenheit.

Aber auch wo mehrere Personen mit gleicher Berufserfahrung zur Wahl stehen, spielen Kriterien eine Rolle, auf die man rein von der Stellenbeschreibung her nicht kommen würde und die man darum auch in den offiziellen Protokollen nicht finden wird. In manchen dieser „extrafunktionalen“ Gesichtspunkte stecken berechtigte Interessen, die nur leider unerwähnbar sind. Eine Sekretärin, deren Wahrheitsliebe es ausschließt, ihren Chef, den sie abschirmen soll, am Telefon zu verleugnen, wäre offenbar ungeeignet, auch wenn das so nicht gesagt werden kann.