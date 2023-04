Soziale Ungleichheit wird in vielen Ländern als Problem wahrgenommen, aber jeweils in durchaus unterschiedlichem Maße. Als problematisch gelten einerseits Chancenungleichheiten, die aus familiärer Herkunft resultieren, andererseits solche, die sich in einer zu großen Spreizung von Einkommens- und Vermögensniveaus niederschlagen. Im ersten Fall steht die unerwünschte Verstetigung von Ungleichheit im Vordergrund, im zweiten die Vermutung, „zu viel“ Ungleichheit könnte zu Unmut führen. Doch wann ist die Ungleichheit in den Augen der Betroffenen zu groß? Und bedeutet mehr Ungleichheit auch lauteres Rufen nach Umverteilung?

Auch wenn es mittlerweile für die meisten Länder aufschlussreiche Daten über die Ungleichheitsverhältnisse gibt, beeinflussen diese allenfalls indirekt die öffentliche Wahrnehmung. Kaum jemand studiert regelmäßig Statistiken oder gar sozialwissenschaftliche Untersuchungen. Vor allem in Deutschland, wo man über Gehälter selten spricht, dürften auch persönliche Erfahrungen eine geringe Rolle spielen. Also bleibt die Einschätzung der Ungleichheit abhängig von gelegentlicher Thematisierung in den Massenmedien und politischer Kommunikation. Die derart produzierten Wahrnehmungen – und nicht die tatsächlichen Verhältnisse – entscheiden dann, ob Ungleichheiten für problematisch gehalten und welche politischen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.

In einer kürzlichen erschienenen Studie hat die amerikanische Politikwissenschaftlerin Kris-Stella Trump in einem internationalen Vergleich untersucht, wie sich die wahrgenommenen Einkommensungleichheiten in verschiedenen Ländern einerseits zu den tatsächlichen und andererseits zu den erwünschten verhalten. Die Daten des „International Social Survey Programme“ (ISSP) bieten einen Einblick, wie die Befragten in 27 Ländern die jeweilige Ungleichheit der Einkommen wahrnehmen: Sie wurden unter anderem gefragt, wie viel ein Geschäftsführer (CEO) verdient und wie viel ein ungelernter Arbeiter – und wie hoch deren Gehälter ihrer Meinung nach sein sollten.

Daraus ergeben sich Maße für die wahrgenommene und für die als „gerecht“ empfundene Relation der Einkommen, die mit der statistisch gemessenen Einkommensungleichheit der Länder verglichen werden können. Weitere Fragen geben Aufschluss darüber, ob die Ungleichheit im Land für zu hoch erachtet wird und ob Umverteilung, zum Beispiel durch höhere Steuern, gewünscht wird.

Wie soziale Ungleichheit wahrgenommen wird

Auf den ersten Blick gibt es einen schwachen Zusammenhang zwischen wahrgenommener und tatsächlicher Ungleichheit, sprich: Die Spreizung der Gehälter schlägt sich in einer entsprechenden Wahrnehmung nieder. Doch dieser Zusammenhang ist weder besonders stark noch statistisch signifikant. Zwar schätzen Befragte in Ländern mit stark ausgeprägter Ungleichheit diese auch als größer ein, doch die Unterschiede zu den Wahrnehmungen in wesentlich weniger ungleichen Ländern sind relativ gering. Wahrnehmung und Wirklichkeit sind also nur lose gekoppelt. Dies führt dazu, dass die tatsächliche Einkommensungleichheit praktisch keinen Einfluss auf das für wünschenswert erachtete Ungleichheitsniveau hat – einen Zusammenhang gibt es hier nur mit der wahrgenommenen Ungleichheit.

Damit kann es nicht überraschen, dass auch die politischen Einstellungen zu Fragen sozialer Ungleichheit nur wenig mit den tatsächlichen Verhältnissen, dafür aber umso mehr mit der – oft abweichenden – Wahrnehmung derselben zu tun haben. So erlaubt die gemessene Einkommensungleichheit keine Rückschlüsse darauf, ob die Befragten die Ungleichheit in ihrem Land für „zu hoch“ halten. Auch die Unterstützung für eine Politik, die Einkommensunterschiede verringern oder hohe Einkommen stärker besteuern würde, hängt nicht direkt von der Einkommenssituation des jeweiligen Landes ab.

Diese Ergebnisse bestätigen den in der Soziologie durchaus bekannten Sachverhalt, dass Ungerechtigkeiten und Missstände nicht aufgrund ihrer „objektiven“ Merkmale, sondern erst durch ihre Wahrnehmung und Interpretation soziale und politische Folgen haben. Wodurch diese Wahrnehmung beeinflusst und verändert wird, kann die Studie nicht beantworten. Mehr und bessere Informationen, die sich manche beispielsweise von Initiativen für Gehaltstransparenz erhoffen, dürften jedenfalls keinen entscheidenden Unterschied machen. Entsprechendes Wissen wäre in vielen Fällen vorhanden, doch die Wahrnehmung hängt offenbar mindestens so stark von den eigenen Präferenzen und Maßstäben ab wie von den Fakten.