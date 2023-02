Sind die europäischen Gesellschaften tatsächlich gespalten in jeweils zwei Lager des „kosmopolitischen Oben“ und des „kommunitaristischen Unten“? In Globalisierungsgewinner und Verlierer? Oder in politischen Präferenzen gesprochen: in die grün-alternativen Akademiker in den Metropolen und die konservativ bis national wählenden Anhänger der rechtspopulistischen Parteien?

In der Sozialforschung herrscht darüber Uneinigkeit. Die Gretchenfrage des Faches, was die Gesellschaft (eigentlich noch) zusammenhalte, wird immer wieder mit dem Verweis auf ebendiese angebliche Spaltung beantwortet: Immer weniger hält sie zusammen, weil die Gemeinsamkeiten dieser beiden Lager immer geringer würden. Dann müssten also alle sozialen Dimensionen von Ungleichheit zunehmen. Um das zu überprüfen, haben jetzt Thomas Lux, Steffen Mau und Aljoscha Jacobi sechs europäische Länder anhand vier Achsen möglicher Ungleichheitskonflikte innerhalb ihrer Bevölkerungen untersucht. Sind die dabei vielleicht auffindbaren Spaltungslinien in den Einstellungen länderübergreifend ähnlich ausgeprägt oder gibt es nationale Spezifika?