Soziale Systeme : Warum Bildungsbürger politisch schwer einzuordnen sind

In den frühen Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hatte man Umfragedaten, die aufhorchen ließen. Die Meinung der Indus­triearbeiter zu bestimmten politischen Fragen ließ sich damals in Kenntnis ihrer sozialen Stellung recht gut vorhersagen, bei der Mittelschicht war das schon merklich schwieriger, und speziell in der Gruppe der akademisch Gebildeten musste man offenbar auf jede Art von Überraschung gefasst sein. Die strenge Determination der politischen Einstellung einer Person durch ihre soziale und ökonomische Lage, an die damals nicht nur Marxisten glaubten, war also offenbar eine Variable. Ihr Wert lag hoch in manchen Gruppen und niedrig in anderen.

Aber wie kann man es soziologisch erklären, dass die Gebildeten ihre Meinungen mit größerer Freiheit wählen und wechseln können als andere Leute? Schon einige Jahre zuvor hatte der Soziologe Karl Mannheim auf die Sonderstellung der modernen Bildungsschicht verwiesen, die er in ihrer relativen Unabhängigkeit von der Klassenstruktur der modernen Gesellschaft sah. Seine Formel von den Intellektuellen als „freischwebender Intelligenz“ hatte ihm freilich auch Kritik eingetragen. Um ihr zu begegnen, verfasste er wenig später einen Beitrag zur historischen Soziologie von Bildungsschichten, den man auch heute noch mit Gewinn lesen kann. Entstanden im Londoner Exil, konnte man den längeren Aufsatz bisher nur auf Englisch lesen. Von morgen an wird er jedoch, zusammen mit einer Erstpublikation aus dem Nachlass von Mannheim, auch auf Deutsch zugänglich sein.