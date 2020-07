Mehr Sein als Schein : Die erfolgreiche Strategie des Tiefstapelns

Seit fast einhundert Jahren gibt es eine kritische Soziologie des sozialen Erfolges, die sich um den Nachweis bemüht, dass die moderne Gesellschaft, vor allem in ihren Organisationen, den lautstarken Selbstdarsteller belohne – und zwar auf Kosten seiner fähigen, aber zurückhaltender auftretenden Mitbewerber und mit der Folge massenhafter Fehlbesetzungen, vor allem von Spitzenpositionen. Schmeichelei beim Vorgesetzten, Ideendiebstahl an Kollegen, mikropolitisches Geschick, verbunden mit Sinn für Inszenierungsfragen – solchen Tricks würden die Erfolgreichen ihren Erfolg verdanken. Es versteht sich, dass solche Behauptungen gerade den Erfolglosen so recht aus dem Herzen gesprochen sind. Deshalb werden sie inzwischen auch unabhängig von aller Soziologie in immer neuen Bestsellern verbreitet, die sich dann etwa über „Nieten in Nadelstreifen“ empören.

Aber natürlich geht es hier nicht nur um Ressentiments. Eine strukturelle, zu Vorwürfen indisponierte Erklärung der unverdienten Erfolge könnte wie folgt aussehen: In einer Gesellschaft mit starker Arbeitsteilung werden alle unerlässlichen Leistungen zunächst von den Fachleuten eines Spezialgebietes erbracht, danach von dessen Laien beurteilt und ausgewählt. Da die Laien den Spezialisten nicht sachgerecht einschätzen können, orientieren sie sich stattdessen an irgendwelchen Symptomen, die mit seinen Fähigkeiten dann aber oftmals wenig zu tun haben: Nicht der beste Mediziner, sondern der netteste Arzt hat die meisten Patienten. Die Soziologie des Hochstaplers ist also vermutlich nicht falsch, wohl aber einseitig. Das zeigt ein soeben erschienener Literaturbericht, der zur Abwechslung einmal an die Vorzüge der Tiefstapelei erinnert.

Da gibt es zunächst einmal die strategischen Versionen des Tiefstapelns. Hierhin gehören das vorgetäuschte Unvermögen des Pokerspielers, der absichtlich verliert, um die Einsätze seiner Gegner nach oben zu treiben, ferner die eingebildete Krankheit des Wehrpflichtigen vor der Musterungskommission und dann natürlich das Erscheinungsbild des Inspektor Columbo.

Tiefstapelei auch aus Taktgefühl

Auch debütierende Schriftsteller oder Wissenschaftler kann man gelegentlich beim Tiefstapeln beobachten. Während das Publikum ihr erstes Buch als Probe ihres außergewöhnlichen Könnens feiert, verweisen sie selbst auf glückliche Zufälle oder auf breiteste Unterstützung durch Helfer und Helfershelfer. Das geschieht vermutlich weniger aus Bescheidenheit als aus Furcht, an das einmal gezeigte Leistungsniveau gefesselt zu werden. Die Debütanten möchten sich die sprichwörtliche Erstarrung des Erfolgsautors vor dem zweiten Roman oder die Furcht des jungen Nobelpreisträgers vor dem nächsten Forschungsprojekt ersparen.

Ferner gibt es den Tiefstapler aus Takt, für den die Untersuchung ein sehr gutes Beispiel bereithält: Solange die besten Schüler der Klasse unter sich sind, haben sie keine Probleme damit, sich mit ihrer imponierenden Leistungsbilanz zu identifizieren. Treten dagegen auch schwächere Mitschüler hinzu, dann tritt dieser dargestellte Stolz auf das Erreichte zurück und stattdessen erklären sie die eigenen Erfolge aus purem Glück, tatkräftiger Mitwirkung der Eltern, unverdienter Bevorzugung durch voreingenommene Lehrer. Kluge Frauen, die sich dumm stellen, damit der Mann ihres Herzens nicht merkt, dass seine Bildung nur Einbildung ist, leiten schon zum nächsten Typus über. Hier geht es nicht um die Deutung wirklicher, sondern um die sozial abverlangte Zurückhaltung möglicher Leistungen, also um Tiefstapeln unter Gruppendruck.

Das klassische Beispiel dafür ist der übereifrige Neuling im Industriebetrieb. Während er seinem Vorgesetzten zeigen möchte, was in ihm steckt, sehen seine Kollegen vor allem den Schaden, den seine Bereitschaft zur Mehrleistung anrichten könnte. Arbeitsgruppen sind Laienspieler, und das Thema ihres Stückes lautet: Wir sind alle gleich gut und alle schon an der Obergrenze dessen, was mit äußerster Anstrengung gerade noch geschafft werden kann. Die bequem zu erbringende Leistung wird so verkauft, dass niemand auf die abwegige Idee kommen kann, Leistungssteigerungen für möglich zu halten, und diesen Eindruck permanenter Überforderung würde stören, wer offen erkennen lässt, dass er locker auch mehr schaffen könnte. Und also wird dies unterbunden.

Noch größer können die sozialen Behinderungen des individuellen Ehrgeizes in bildungsfernen Schichten oder in diskriminierten Minderheiten ausfallen. In solchen Gruppen wird die Hierarchie der Bildungstitel oft als unverbindlich abgewertet, weil dies den Vorzug bietet, sich mit der untergeordneten Stellung in dieser Hierarchie nicht identifizieren zu müssen. Wie aber, wenn nun die eigenen Kinder anfangen, Bildungserfolge zu suchen? Machen sie sich damit nicht jene Kriterien zu eigen, an denen gemessen man selbst versagt hat? Wer sich unter solchen Umständen für Schulzeugnisse zu interessieren beginnt, kann leicht als Verräter erscheinen.

