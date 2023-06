Menschen interagieren nicht nur paarweise, mahnt der Soziologe Joachim Fischer. Oft ist auch jemand drittes im Spiel, der in den Modellen aber vernachlässigt werde. Was ist dran an dieser Kritik?

Manche Wissenschaften erleichtern sich ihre Arbeit, indem sie sich an stark vereinfachten Modellen ihres Gegenstands orientieren. Im Bereich der Wissenschaften vom menschlichen Handeln sind es vor allem die Ökonomen, die so verfahren, und zwar mit der Folge, dass man den handelnden Menschen in ihren Theorien kaum noch wiedererkennt – so lautet jedenfalls eine bekannte Kritik vonseiten der Soziologen an der Kunstfigur des Homo oeconomicus.

Aber auch die Soziologie selbst verwendet an zentraler Stelle ein Sozialmodell von gefährlicher Einfachheit. Das jedenfalls ist die These einer Kritik an seinem Fach, die der Göttinger Soziologie Joachim Fischer jetzt vorlegt hat. Sein Vorwurf: Die Soziologie privilegiere die Zweierbeziehung vor der Dreierbeziehung. Fischer weiß natürlich, dass dies für die empirische Forschung nicht zutrifft, aber sein Thema ist ja auch die soziologische Theorie, und dort mag es in der Tat mehr Zwei-Personen-Modelle als Drei-Personen-Modelle geben. Aber was genau wäre daran so schlimm?

Auch Dreierbeziehungen sind Näherungen

Fischer sieht zutreffend, dass die Rede von der Zweierbeziehung eine Abstraktion ist, die andere Beziehungen der Beteiligten weglässt. Aber er scheint dabei vor allem an ihre Beziehungen zu ein und demselben Dritten zu denken – wie wenn man sich ein Ehepaar ohne Rücksicht auf das gemeinsame Kind vorstellt. Soweit das zutrifft, kann man Zweierbeziehungen als unvollständig realisierte Dreierbeziehungen darstellen. Aber zum einen trifft es nur manchmal zu, denn es gibt schließlich auch kinderlose Ehen. Und zum anderen zwingen natürlich auch die Dreierbeziehungen zur Abstraktion. Es geht doch niemand, der an einer Sozialbeziehung des einen oder des anderen Typs teilnimmt, ganz in ihr auf. An diesem Punkt, und nicht an der Zahl der Mitwirkenden, müsste die Korrektur des Zweier-Modells ansetzen.

Auch die Teilnehmer einer reinen Zweierbeziehung, von den Soziologen gern Ego und Alter genannt, stehen immer schon in Beziehungen zu dritten Personen. Jeder muss neben seinem Gegenüber auch noch abwesende Partner berücksichtigen, die von der Zweierbeziehung wissen und vor denen er sein Verhalten in dieser später rechtfertigen – oder es andernfalls eben verbergen und geheimhalten – muss. Längst ehe der Dritte in jenen Sonderrollen des Boten, des Richters, des unbekannten Zuschauers sichtbar wird, auf die Fischer sich konzentriert, ist er als unsichtbarer Dritter stets schon präsent, nämlich in all den Erwartungen, die Ego und Alter in ihren anderen Rollen auf sich gezogen haben und die mehr oder minder deutlich einschränken, was sie füreinander zu tun oder zu erleiden vermögen.

Wenn man so anfängt, kann man die Frage stellen, ob Ego und Alter sich an denselben Dritten orientieren, so wie jene Eltern an ihrem gemeinsamen Kind, oder ob es zu einer Differenzierung der Dritten kommt, die es jedem der beiden erschwert, die Drittbeziehungen des jeweils anderen zutreffend einzuschätzen, weil sie für ihn keine möglichen Interaktionspartner repräsentieren. Nur in diesem zweiten Fall kann einer den Zumutungsgehalt seiner eigenen Drittbeziehungen auch übertreiben und sich vor dem anderen mit einer Ausrede entschuldigen. Außerdem kann es durchaus sein, dass nur der eine, nicht aber der andere, über derartige Darstellungsfreiheiten verfügt, so zum Beispiel etwa, wenn nur der Mann, nicht aber die Frau am Berufsleben teilnimmt. Beide müssen dann ein sehr ungleiches Maß an Vertrauen in die Darstellungen des je anderen aufbringen.

Dass dieser Ansatz bei den abwesenden Dritten der richtige ist, zeigt sich auch an jenen Sonderrollen für anwesende Dritte. Denn auch an ihnen zählen ja vor allem die Kontakte, die sie zu Abwesenden unterhalten, von denen sie herbeigeschickt wurden oder die sie in sonst einer Weise repräsentieren. So repräsentieren die Richter den Streitenden gegenüber die Rechtsgemeinschaft als solche. Auch von den Boten und Botschaftern pflegt man zu wissen, wer ihre Dritten sind. In anderen Fällen ist gerade das entsprechende Nichtwissen entscheidend. Der Unbekannte, der sich im Zugabteil niederlässt, erzieht die dort anwesenden Freunde zu besonderer Ausdrucksvorsicht, weil sie nicht wissen, wem er später über diese Zufallsbegegnung berichten wird.

Mein Eindruck ist, dass Joachim Fischer die Bedeutung des Dritten nur deshalb überschätzt, weil er Ego und Alter so behandelt, als wären sie ausschließlich für den je anderen da. Insofern könnte sein Dritter auch Samstag heißen. Zu den beiden anderen tritt er nämlich hinzu wie zu Robinson Crusoe und Freitag, die ja gleichfalls ohne verpflichtende Drittbeziehungen existierten.

Joachim Fischer, Tertiarität: Studien zur Sozialontologie, Weilerswist 2022.