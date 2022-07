Erfolgreich auf dem Land : Aufsteigen kann man auch in der Provinz

Soziale Schichtung zu erforschen ist sicher die Kernaufgabe der Soziologie. Schließlich ist der „soziale Status“, definiert über Beruf und Einkommen, immer noch der Schlüssel zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Das Schlagwort, mit dem die Dynamik der sozialen Schichtung der letzten Jahre erfasst wird, lautet „Auseinanderentwicklung“ oder noch dramatischer „Spaltung“ der Gesellschaft. Oben und Unten trennten sich immer mehr, mit einer angeblich schrumpfenden Mittelschicht dazwischen, die verzweifelt versuche, ihre in Jahrzehnten gefestigte Position zu halten.

Andreas Reckwitz hat in dieser Debatte mit seinen Analysen einer „spätmodernen“, zunehmend auf Wissensarbeit beruhenden Gesellschaft den Ton angegeben. Reckwitz’ Gesellschaftstheorie ist unter anderen von Steffen Mau und Uwe Schimank auf ihre empirische Stichhaltigkeit überprüft und umfassend infrage gestellt worden. Was dabei bisher außer Acht blieb, war seine These einer auch räumlich auseinanderdriftenden Sozialstruktur dieser spätmodernen Gesellschaft. Glaubt man Reckwitz, dann lebt die neue akademische Mittelklasse vornehmlich in bestimmten Vierteln der Dienstleistungsmetropolen, aber nicht auf dem Land. Heißt Land jetzt „Unten“ und Stadt „Oben“?

Dirk Konietzka und Yevgeniy Martynovych haben nun mit Daten des Mikrozensus von 1996 bis 2018 diese These einer räumlichen Polarisierung der neuen postindustriellen Klassengesellschaft untersucht. Reckwitz zufolge sei die alte Mittelklasse der Facharbeiter, mittleren Angestellten und kleinen Selbständigen im Unterschied zu den „Kosmopoliten“ der neuen Mittelklasse eher sesshaft und regional verwurzelt.

Sie „ballten“ sich in den Kleinstädten und im ländlichen Raum, wo sie eine soziale und räumliche Deklassierung erfuhren. Stadt und Land entwickelten sich demnach gegenläufig, wobei die urbanen Zen­tren zusätzlich durch den Gegensatz zwischen der hier kulturell dominanten neuen Mittelklasse und der prekären Klasse der einfachen Dienstleistungen geprägt seien. Letztere wachse parallel als „persönlicher Dienstleister“ der neuen Mittelklasse und sei stark migrantisch geprägt.

Die neue kosmopolitische Mittelklasse wächst überall

Es ist ein eingängiges Bild – und trotzdem falsch. Konietzka und Martynovych bestätigen zwar Reckwitz’ These des Aufstiegs der neuen akademischen Mittelklasse, aber sie widerlegen die Behauptung, diese soziale Trennung müsste sich auch räumlich ausprägen. Das sei nicht der Fall, vielmehr seien diese Entwicklungen in Metropolen und Kleinstädten ganz ähnlich verlaufen. Zwischen den Wohnorten ließen sich keine systematischen Unterschiede erkennen in Bezug auf den Wandel der sozioökonomischen Strukturen der deutschen Gesellschaft.

Die neue kosmopolitische Mittelklasse und die migrantischen Dienstleister wüchsen überall, während die anderen Klassen ebenfalls überall schrumpften. Und auch die These einer Konzentration der migrantischen Bevölkerung in den Metropolen sei falsch: Auch die Mi­granten, die der alten Mittelklasse und der neuen Unterklasse angehörten, lebten in Stadt und Land. Das heißt auch, dass die migrantische Bevölkerung nicht weniger durch interne Klassendifferenzen geprägt ist als die nichtmigrantische. Auch hier bestünden deutliche Unterschiede zwischen der neuen und alten Mittelklasse.

Mehr zum Thema 1/

Eine wesentliche Implikation von Reckwitz’ Polarisierungsthese sei damit infrage gestellt. Nämlich dass das sozialstrukturelle „Upgrading“ der Metropolen auf Kosten der ländlichen und kleinstädtischen Gebiete geschehe. Doch das Land stirbt nicht aus. Das heißt natürlich nicht, dass es keine sozialen Unterschiede zwischen Stadt und Land gebe. Es seien durchaus mehr oder weniger gute Infrastrukturen, Verwirklichungschancen und Lebensmodelle für die Bewohner der Regionen anzutreffen, und diese Unterschiede seien selbstverständlich „ungleichheitsrelevant“.

Dennoch hätten sich die räumlichen Ausprägungen der Ungleichheit in der deutschen Gesellschaft in den vergangenen zwanzig Jahren nicht wesentlich verändert. Das Land ist anders als die Stadt, aber das war immer so und könne insofern von Reckwitz nicht als Beleg herangezogen werden für seine These, dass im Zuge des Aufstieges der neuen Mittelklasse die räumliche Polarisierung zu einem ganz spezifischen Merkmal der Sozialstruktur der „Spätmoderne“ geworden sei.

Für das Land ist das eine gute Nachricht. Wo es ländlichen Regionen gelingt, den Angehörigen der neuen Mittelklasse adäquate Chancen zu bieten, dürfte es für diese keinen Grund geben, die Metropolen grundsätzlich der Provinz vorzuziehen.

Dirk Konietzka, Yevgeniy Martynovych: Die These der räumlichen Polarisierung in der neuen Klassengesellschaft. Ein empirischer Beitrag zur sozialen Spaltung von „Stadt und Land“, in: KZfSS, Juni 2022.