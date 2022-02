Eine Prognose von 1988 : Eine Großmacht wie andere

Beobachtete Wladimir Putin schon am 31. Mai 1988 mit geheimer Freude, wie sich der amerikanische Präsident von einstudierten Bekundungen des guten Willens zu friedfertig stimmen ließ? Pete Souza, der als Fotograf des Weißen Hauses dieses Foto machte, glaubt in dem blonden Touristen mit der Kamera zwar den damaligen KGB-Agenten Putin zu erkennen. Aber diese Identifikation ist möglicherweise eine optische Täuschung, die als eine Form von nachträglicher Prophetie zu gelten hätte. Bild: Getty Images

Im Dezember 1988 veröffentlichte der 1950 in New York geborene und 2018 in Atlanta verstorbene Publizist Charles Krauthammer, dessen Vater aus der ukrainischen Stadt Bolechiw am Fuß der Karpaten stammte, in der Zeitschrift „The New Republic“ einen Kommentar mit dem Titel „Thinking the Unthinkable: Beyond The Cold War“. Krauthammer wollte darüber nachdenken, was 1988 noch undenkbar erschien – die Welt nach dem Kalten Krieg. Er wollte eine neue Perspektive eröffnen – geprägt von einem in den späten Achtzigerjahren wachsenden Optimismus in Bezug auf die geopolitische Großwetterlage. Exakt drei Jahre später, im Dezember 1991, war das Undenkbare eingetreten: Der letzte Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow unterschrieb seine Rücktrittserklärung, was das Ende der Sowjetunion besiegelte – mit einem Kugelschreiber, den er sich vom CNN-Reporter Tom Johnson leihen musste.

Krauthammer war in Harvard zum Psychiater ausgebildet worden und trat 1978 unter Präsident Jimmy Carter als Fachmann für psychiatrische Forschung in die amerikanische Bundesverwaltung ein. In den frühen Achtzigerjahren wandte er sich dem Journalismus zu, mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Sein theoretisch fundiertes Plädoyer für die Abschreckungsdoktrin und seine Opposition gegen eine voreilige nukleare Abrüstung rückten ihn in die Nähe des Neokonservatismus. Doch Krauthammer kritisierte auch das Aufrüsten antiliberaler Kräfte im Namen des Antikommunismus, wie es unter Ronald Reagan gängige Praxis war. Nach der Auflösung der Sowjetunion trat Krauthammer für einen Mittelweg ein: Er forderte die Vereinigten Staaten auf, weiterhin eine aktive Rolle in der Weltpolitik zu übernehmen, ohne dabei in die Falle globaler Ambitionen zu tappen.

Für den heutigen Leser ist sein Kommentar auch deshalb spannend, weil Krauthammer versuchte, Tendenzen zu identifizieren, welche die westliche Gemeinschaft in einer Zeit nach der Blocksituation beschäftigen würden. Er benannte drei zentrale Trends: erstens ein neues strategisches Umfeld; zweitens den Klimawandel; drittens supranationale Strukturen. Und er formulierte in diesem Zusammenhang die Pointe, dass man einen etwaigen Sieg im Kalten Krieg nicht mit dessen Ende verwechseln dürfe.

Das Prinzip der Einflusssphäre

Krauthammer malte aus, was mit Russland passieren würde, sollte die Sowjetunion aufhören zu existieren: „Wenn die Sowjets weiter den Weg bestreiten, den Gorbatschow eingeschlagen hat, ist es wahrscheinlich, dass die UdSSR sich in absehbarer Zukunft in einen autoritären Ein­parteien-Staat transformiert, nicht viel illiberaler als die meisten Monarchien des neunzehnten Jahrhunderts. Die Sowjetunion wird Russland, eine Großmacht wie jede andere, und aus dem Kampf der Ideologien wird die altbekannte Rivalität von Großmächten.“

Betrachtet man die innenpolitische Entwicklung Russlands in den Neunzigerjahren, könnte man Krauthammers Prognose für eine Fehleinschätzung halten. Doch seit Putins Machtantritt im Jahr 1999 gewinnt seine Vorhersage an Plausibilität. Im Rückblick erscheint die Entwicklung Russlands seither als eine Abfolge sukzessiver Akte der Machtkonsolidierung, nach außen wie nach innen: die militärischen Aggressionen gegen Georgien und die Ukraine, das kürzlich erlassene Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial, die unzähligen unaufgeklärten Morde an Journalisten und schließlich die Neutralisierung der innenpolitischen Opposition. Das heutige Russland ähnelt immer mehr einem autoritären Einparteien-Staat.

Die russische Diplomatie orientiert sich am Prinzip der Einflusssphäre, was sich in den jüngst aufgestellten Forderungen nach völkerrechtlichen Garantien, dass weder die Ukraine noch Georgien je Mitglieder der NATO werden dürften, bestätigt hat. Für den Kreml ist es legitim, dass angrenzende Länder nur in Abhängigkeit von Russland existieren können. Schon 2016 scherzte Putin: „Die Grenzen Russlands enden nirgendwo.“ Diese Aussage entspricht einer imperialen Logik, die in den Nachbarländern als Bedrohung ihrer Souveränität wahrgenommen wird.