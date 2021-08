Religion in Japan : Dabeisein ist nicht alles

Sind Japaner ungläubig? Nur 10 bis 15 Prozent der Japaner bezeichnen sich selbst als religiös. Im „Global Index of Religiosity and Atheism“ mit Stichjahr 2012 steht Japan an zweiter Stelle der am wenigsten religiösen Länder. Gleichwohl verzeichnete 2019 Japans amtliche Statistik 87,9 Millionen Anhänger der indigenen Naturreligion des Shintoismus und 84,6 Millionen Buddhisten – bei einer Gesamtbevölkerung von 126 Millionen. Wo liegen die Rechen- und Denkfehler des Westens?

Christopher M. Kavanagh und Jonathan Jong lösen in ihrem Aufsatz „Is Japan Religious?“ in der Zeitschrift Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (Band 14, Heft 1, 2020), deren Vorgängerin Ecotheology hieß, das Paradox der Areligiosität der Japaner in einem von Sakralbauten übersäten Land auf. Tempel und Schreine sind keine bloß historischen Relikte. So beten Kyotos Schüler am Kitano-Tenmangu-Schrein um gute Noten in der Prüfungshölle, andere Schreine bieten Schutzheilige für Köche oder Händler. Typisch ist eine spirituelle Aufgabenteilung zwischen dem lebensbejahenden Shintoismus – er ist für Aufnahmezeremonien für Neugeborene, Hochzeiten und Segnungen bei Richtfesten oder Auto-Einweihungen verantwortlich – und dem für Bestattungen und das Jenseits zuständigen Buddhismus.

Insbesondere Japans Spielart des Zen-Buddhismus mit seiner Affirmation der Leere, seinem Gestus des Loslassens und seinem Unbehagen allem Apodiktischen gegenüber ist Gegenspieler der Buchreligionen. Der Shinto kennt keine Dogmen, Gebote, Stifter, Heilswege, heilige Schriften. Ergibt es überhaupt Sinn, fragen die Autoren, im Fall Japans von Religion zu sprechen? Sie erörtern anhand einer Umfrage unter tausend Japanern die Grenzen des Religionsbegriffs.

Sekte und Lehre besagen die Zeichen

Japans Religionen kennen weder ausschließliche Mitgliedschaft noch einen Missionierungsauftrag. Viele Haushalte haben sowohl einen buddhistischen Altar zur Ahnenverehrung mit Opfergaben als auch einen Shinto-Altar zur Verehrung lokaler Götter. Der Statistik zum Trotz zögern Japaner, sich einer spezifischen Religion zugehörig zu erklären. Auch herrschen wegen teurer buddhistischer Bestattungen und des Anschlags der Aum-Sekte auf Tokios U-Bahn Negativbilder von organisierter Religiosität vor.

Seit der Moderne wird „Religion“ mit „shukyo“ (die Schriftzeichen bedeuten Sekte und Lehre) übersetzt. Das Wort lässt an Glaubenssätze und Hierarchien denken und zementierte die Dichotomie säkularer und religiöser Bereiche, zumal auch die Verfassung von 1889 Religionsfreiheit vorsah. Doch der moderne imperiale Staat ging kreativ mit dem Begriff um, war doch die an den Ise-Schreinen verehrte Sonnengöttin legendäre Urahnin des Tenno. Der Kaiser als Vater der Volksfamilie stand an der Spitze von Ideologien wie „Familienstaat“ oder „Götterland“. So wurden Aspekte des Shinto zum Staatskult und die Kaiserverehrung zur Bürgerpflicht hienieden erklärt. Die Nachkriegsverfassung schlug den Shinto wieder der Religion zu. Die mangelnde Trennschärfe des Religiösen bleibt heikel, wie als privat deklarierte Politikerbesuche des Yasukuni-Schreins, wo Gefallene geehrt werden, belegen.

Eine Religion menschlicher Beziehungen

Im Versuch des Umgehens abrahami­tischer Fallgruben stellen die Autoren orthodoxen Kulturen den Begriff der Orthopraxie gegenüber. Die meisten Interaktionen mit religiösen Institutionen finden in der rituellen Praxis von Jahreszyklen, Übergangsriten und Festen (Matsuri) statt, bei denen um gute Ernte oder Krankheitsabwehr gebetet wird. Japans bunte Festivals mit Prozessionen eines tragbaren Schreines (Mikoshi) der lokalen Gottheit durch ihre Gemeinde, begleitet von Tanz und Musik, sind ein Tourismusmagnet und Wirtschaftsfaktor. Trotz dramatischer ritueller Vorführungen kennen große Teile der Festgemeinde weder die vor Ort verehrte Gottheit noch die religiöse Bedeutung des Festivals.

Alternativ zur konfessionellen Bindung an eine dominante Institution spricht der Soziologe Kei’ichi Yanagawa von einer „Religion menschlicher Beziehungen“, die auf Rituale baue und die Vorfahren einbeziehe. Toshimaro Ama stellt den Offenbarungsreligionen mit alltagsfernen Geboten Naturreligionen wie den Shintoismus gegenüber, der als „dürftige Religion“ für seine Anhänger zwar Reinigungsrituale vorsieht, ihnen aber keinen puritanischen Lebenswandel abverlangt. Der Kern japanischer Religiosität liegt trotz Transzendenzoffenheit in der Orientierung auf diesseitige Vorteile (genze riyaku) durch auf Glück, Heilung und Reinigung zielende Praktiken.

Die Vermarktung der Schutzmacht der Tempel in Form von Amuletten, Devotionalien und Festen bezeugt die Zentralität des Rituellen auf dem spirituellen Marktplatz. Die Autoren plädieren für einen Religionsbegriff jenseits von okzidentalen Kriterien wie bekennender Glaube, regelmäßige Teilhabe, hierarchische Institution und exklusive Mitgliedschaft. Wie europäische Christen oft nichtpraktizierende Gläubige sind, so könnte man Japaner umgekehrt praktizierend ohne Bekenntnis nennen.