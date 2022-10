Entscheidungsfindung : Am Ende zählt oft, was wir kennen

Am Ende zählt oft, was wir kennen

Angenommen, ein siebentägiger Urlaub neigt sich dem Ende entgegen, es sind nur noch zwei Tage übrig, die mit Programm gefüllt werden können. Wie sehen die Pläne für diese Tage aus? Besucht man das Monument am Rande der Stadt, das noch auf der To-Do-Liste steht – oder stattet man lieber der Kathedrale im Zentrum einen zweiten Besuch ab? Die Antwort dürfte klar sein: Wenn schonmal auf Reisen und fernab der bekannten Heimat, dann sollte man die Zeit doch noch nutzen und sich etwas Neues ansehen. Oder?

Menschen besitzen einen intrinsischen Drang nach Neuem und ein gewisses Maß an Entdeckerfreude wird jedem in die Wiege gelegt. Begegnet uns etwas Unerwartetes, wird unsere Gehirnaktivität unmittelbar erhöht, unsere Aufmerksamkeit steigt. Studien zeigen zudem, dass positive Gefühle ausgelöst werden, wenn Menschen eine neue Erkenntnis oder eine spontane Einsicht in ein Problem haben – dies ist auch als „Aha“- oder „Eureka-Moment“ bekannt.

Viele sind moderat abenteuerlustig

Allerdings wirkt ein zu hohes Maß an Unbekanntem überfordernd. Der Experimentalpsychologe Wilhelm Wundt postulierte deshalb basierend auf seinen Studien, dass Menschen ein Mittelmaß zwischen Bekanntem und Neuem präferieren. Er verdeutlichte dies mit der heute als „Wundt-Kurve“ bekannten Darstellung: Wie bei der klassischen Gaußschen Kurve der Normalverteilung gibt es einige wenige Menschen, die sich entweder mit wenig Neuem oder mit einem Übermaß an Unbekanntem wohl fühlen. Die breite Masse aber mag es moderat abenteuerlustig.

Nun berichten Forscher von der University of Chicago über neue Einsichten hinsichtlich dieser Vorlieben: Sie haben die Zeit als Variable für die Präferenz von Bekanntem versus Unbekanntem miteinbezogen. Die Studie, die in der Fachzeitschrift „Journal of Personality and Social Psychology“ erschienen ist, setzt sich aus acht Experimenten mit insgesamt fast 6000 Studienteilnehmern zusammen. In der ersten Untersuchung mussten die Teilnehmer in verschiedenen Szenarien auswählen, ob sie lieber etwas Vertrautes oder lieber etwas Neues erleben möchten – also beispielsweise eher eine neue oder bekannte Stadt besuchen möchten, oder ein neues oder ihnen bereits bekanntes Buch lesen wollten. Der einen Hälfte der Teilnehmer wurde dabei gesagt, es sei vorerst die letzte Gelegenheit, zu reisen oder ein Buch zu lesen.

Die Forscher fanden heraus, dass diese Einschränkung des zeitlichen Horizonts die Teilnehmer dazu brachte, sich für die bekannte, vertraute Erfahrung zu entscheiden. Diese Resultate konnten in den weiteren Studien, in denen unterschiedlichste Methoden Anwendung fanden, bestätigt werden.

Das erscheint kontraintuitiv: Wenn nur noch wenig Zeit ist, um etwas zu erleben, dann erscheint es rationaler, schnell noch etwas auszuprobieren. Dass die Studienergebnisse aber das Gegenteil belegen, erklären die Wissenschaftler einerseits damit, dass natürlich das Bekannte der sichere Weg zur Erreichung eines positiven Erlebnisses ist. Darüber hinaus könnte es eine Rolle spielen, dass die bekannten Erfahrungen zusätzlich mit einer – oft positiven – persönlichen Bedeutung oder Erinnerung verknüpft sind. Ein Vorteil, den natürlich keine neue Erfahrung in dieser Form aufweisen kann.