Rassismus bei Hegel? : Der kaukasische Stammhalter

In seiner „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ vermerkt Karl Marx, die Deutschen seien „philosophische Zeitgenossen der Gegenwart, ohne ihre historischen Zeitgenossen zu sein“. In der neueren Diskussion zum Thema Philosophie und Rassismus scheint noch nicht einmal mehr Ersteres der Fall zu sein. Die seit Jahrzehnten geführte internationale Debatte hat in Deutschland wenig Widerhall gefunden. Das Klima des Schweigens hat sich allerdings geändert. War es anfangs von Ignoranz geprägt, wird es heute von Abwehr bestimmt. Als vor mehr als dreißig Jahren Alex Sutter einen Beitrag „Zum impliziten Rassismus in der Kantischen Geschichtsphilosophie“ bei den „Kant-Studien“ einreichte, wurde er mit einer apodiktischen Behauptung abgelehnt: „Die These der rassistischen Ideologie sehen die Gutachter durch den Vergleich mit Äußerungen etwa aus dem ‚Ewigen Frieden‘ als widerlegbar an.“ Mittlerweile hört sich das anders an.

Daniel James und Franz Knappik bekamen für ihre Forderung, hinsichtlich der „rassentheoretischen Gedanken Hegels“ mit der „Hermeneutik des Wohlwollens“ Schluss zu machen, Zuspruch aus den Vereinigten Staaten (von Kevin Harrelson) und England (von Alison Stone) und eine Abfuhr aus Deutschland (von Folko Zander). Sie fiel in dieser Zeitung vergleichsweise zivil aus. An anderer Stelle (auf praefaktisch.de) ging derselbe Autor drastischer zur Sache und behauptete, Hegel werde durch Denunziation und Entstellung zum „Zombie“ gemacht. Er ahnt womöglich nicht, wie recht er haben könnte – zumindest wenn man René Depestres Konzept der zombification in Anschlag bringt. Es bezieht sich auf die spezifische Form der Entfremdung, die aus der kolonialen Sklaverei erwuchs. Zu ihrer philosophischen Fassung hat Hegel beigetragen.